На неофициальном наличном валютном рынке курс доллара вырос по сравнению со средой 11 апреля и составил 26,08 гривны за доллар (средняя продажа).

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По состоянию на 8:30 четверга, 12 апреля, покупатели выставляли заявки в среднем по 26,03 гривен за доллар, продавцы — на уровне 26,08, информирует svodka.net.

Важно добавить, что объем предложений продавцов на 5,37% выше объема предложений покупателей.

В то же время, официальный курс гривны (курс НБУ) на 11 апреля установлен на уровне 25,93 гривны за доллар.

Напомним, в среду гривна на межбанке выросла в цене на 4,5 копейки по сравнению со вторником. Курс покупки составлял 25,9 гривны за доллар на момент закрытия межбанка. Курс доллара снизился. Котировки продажи — 25,925.

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