Отдельные статьи договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве
между Украиной и Россией стали "одиозными анахронизмами", заявил
президент Петр Порошенко. Он подчеркнул, что агрессия РФ против
Украины продолжается. "В этих условиях следующим шагом будет
внесение мной в украинский парламент проекта закона о немедленном
прекращении действия отдельных положений договора о дружбе,
сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией в части, в
которой действие этого договора несовместимо с национальными
интересами государства и реализацией нашего украинского права на
самооборону", – заявил Порошенко.Он подчеркнул, что такая
возможность предусмотрена международным правом."Уже никто не спорит
с тем, что из-за отказа Кремля прекратить агрессию против Украины
отдельные статьи базового договора стали одиозными
анахронизмами. Речь идет, в частности, о статьях о стра
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