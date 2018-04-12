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Порошенко заявил, что предложит Раде прекратить действие отдельных положений договора о дружбе с РФ
12.04.2018 12:04
Отдельные статьи договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией стали "одиозными анахронизмами", заявил президент Петр Порошенко. Он подчеркнул, что агрессия РФ против Украины продолжается. "В этих условиях следующим шагом будет внесение мной в украинский парламент проекта закона о немедленном прекращении действия отдельных положений договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией в части, в которой действие этого договора несовместимо с национальными интересами государства и реализацией нашего украинского права на самооборону", – заявил Порошенко.Он подчеркнул, что такая возможность предусмотрена международным правом."Уже никто не спорит с тем, что из-за отказа Кремля прекратить агрессию против Украины отдельные статьи базового договора стали одиозными анахронизмами. Речь идет, в частности, о статьях о стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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