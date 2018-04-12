Сегодня может показаться, что ситуация почти безнадежна, ведь даже если сменится власть и страной будут управлять не жулики и воры, а патриоты и грамотные руководители - им просто негде найти кадры, необходимые как для комплектования только госаппарата, особенно на местах, так и, что самое главное - для развития страны в целом.

Большая часть старой советской промышленности разрушена, а что не разрушено - либо морально устарело и доживает свой век, либо работает в сфере переработки сырья и отверточной сборки импортной техники. Кадровый состав уцелевших предприятий соответствующий - специалисты "старой школы" постепенно уходят на пенсию, а молодежь далеко не всегда обладает высокой квалификацией.

Количество инженеров и специалистов рабочих специальностей за последние 25 лет сильно сократилось, количество научных сотрудников тоже, многие уехали за рубеж.

Большая часть кадров в стране - юристы, экономисты, бухгалтера, менеджеры и продавцы - они, конечно, тоже нужны, но поднимать экономику за счет одного только составления договоров, ведения бухгалтерии и перекладывания бумаг с места на место - категорически невозможно.



Госаппарат находится в еще более плачевном состоянии, потому что в значительной степени состоит из бюрократов и приспособленцев, привыкших транслировать решения сверху вниз и выполнять свои обязанности формально, а не по существу. Это не говоря о коррупции, которой поражены все ветви власти, все министерства и ведомства.

Так что же можно построить в стране с таким кадровым составом?

Кто бы ни пришел к власти, он столкнется с серьезнейшей кадровой проблемой. Собрать со всей страны несколько тысяч специалистов для комплектования центральных органов власти еще вероятно, но что делать с остальным госаппаратом, что делать с армией чиновников, привыкших работать сугубо формально и с выгодой для себя? И где взять кадры для развития экономики, которых нужно еще больше, чем для госаппарата?

Ответ на этот непростой вопрос можно найти в истории.

Наша страна уже несколько раз проходила через подобные ситуации сильного кадрового дефицита и технологического отставания от Европы.

Последний раз подобная ситуация была примерно сто лет назад.

Большевики после революции и гражданской войны столкнулись с еще более сильным кадровым дефицитом, чем наблюдается в наше время.

Значительная часть дворянства и интеллигенции, не принявшей советскую власть, отправилась в эмиграцию, а до революции именно она управляла государством и экономикой. Некоторые, конечно, остались, но на всю страну их не хватало.

Кроме этого, для выполнения планов по индустриализации требовалось еще больше рабочих, чем до революции - и не только рабочих, но и инженеров, мастеров, руководителей предприятий.

В стране не хватало не только квалифицированных рабочих, инженеров и руководителей - не хватало даже элементарно грамотных людей, почти 70% не умели читать и писать.

Именно для решения этой проблемы в конце 1919 года была принята программа ликбеза - ликвидации безграмотности - одна из первых и самых масштабных советских программ.

Обратите внимание - программа ликбеза была принята еще до окончания гражданской войны! В стране продолжалась гражданская война, а советская власть уже озаботилась ликвидацией безграмотности и подготовкой кадров.

За 20 лет реализации программы ликбеза уровень грамотности в стране был повышен с 30% (оценки 1915 года) почти до 90% (оценка 1939 года между лиц в возрасте 16-50 лет).

Но одним только ликбезом подготовка кадров не ограничивалась. Был создан ОСОАВИАХИМ - общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству. В рамках общества по всей стране были открыты секции авиамоделирования, аэроклубы, стрелковые и парашютные клубы, технические кружки. Именно из них вышли многие будущие летчики, конструкторы, инженеры.

И после Великой Отечественной Войны, когда, казалось бы, все силы нужно бросить на восстановление разрушенных городов, образованию уделялось большое внимание - работали вечерние школы, за парты садились те, кто из-за войны не доучился в школе, не успел получить специальность.

Советская власть начинала с того, что по уровню грамотности в начале 20 века Россия занимала 19-е место в Европе и за 20-30 лет наверстала это отставание, создав в результате лучшую систему образования в мире, полностью ликвидировав безграмотность и заняв лидирующие позиции в космонавтике и атомной энергетики, что без высокого уровня подготовки кадров в принципе невозможно.

Это доказывает, что нынешняя ситуация совсем не безнадежна и вряд ли хуже, чем сто лет назад.

Но здесь необходимо учесть один важный момент.

Чтобы компенсировать кадровый недостаток в масштабах целой страны, преодолеть деградацию науки и образования, подготовить миллионы специалистов и десятки тысяч руководителей, да еще и сделать это в короткий срок - необходимо, чтобы народ и сам этого хотел.

Заставить человека учиться чему-то новому против его желания - очень сложно, тем более в зрелом возрасте. Заставить усердно работать "из-под палки" - и то непросто, а учиться тем более.

Конечно, многое зависит от политики властей в сфере науки и образования - та же советская власть сто лет назад не ждала, когда народ сам потянется в школы, а форсировала процесс ликвидации безграмотности, старательно агитировала население повышать свой уровень образования. Но и от самого народа зависит немало.

К примеру, сегодня, в эпоху интернета, образование стало доступным как никогда - можно свободно скачивать любые учебники, любую литературу, лекции, видеоуроки. И некоторые пользуются этим, самостоятельно осваивая различные специальности. Некоторые, но не все.

Абсолютное большинство предпочитает освоению специальностей и повышения своего профессионального уровня - развлечения, фильмы не самого высокого качества, различные телевизионные шоу.

Достаточно посмотреть на телепрограмму и станет ясно, что предпочитает народ - научно-познавательные передачи или шоу типа "тупой и еще тупее". А ведь репертуар составляется исходя из зрительского интереса - телеканалы ставят в эфир то, что зритель больше смотрит, чтобы повысить собственный рейтинг и за счет этого поднять доходы от рекламы.

То же самое можно видеть по магазинам - сколько в стране книжных магазинов или, к примеру, магазинов радиодеталей и сколько магазинов разного ширпотреба, в том числе не очень-то нужного, разных бутиков, лавочек с модными аксессуарами? Соотношение наверное 1:100 в пользу модного барахла.

Почему так происходит?

Так происходит потому, что в стране возникло общество потребления, у которого на первом месте барахло, а все остальное - наука, образование, производство - где-то на заднем плане.

Общество потребления предпочитает учиться на юристов, бухгалтеров и менеджеров, потому что это основные специальности потребительской экономики, основанной на распределении по стране товаров, импортируемых за счет продажи сырья.

И сырьевая экономика в целом устраивает потребительское общество, потому что позволяет получать готовую продукцию с минимальными усилиями. Не нужно ничего изобретать, не нужно ничего разрабатывать, строить что-то особенное - довольно продавать сырье и за счет этого покупать готовые товары, забивать дворы иномарками и соревноваться, у кого новее модель айфона.

Поэтому и нынешняя власть в целом устраивает потребительское общество - она не заставляет учиться и много работать, зато обеспечивает готовыми товарами и просит лишь голосовать за нее.

Поэтому Путин и побеждает на выборах раз за разом - за него голосует потребительское общество, которое при всех своих претензиях к власти не хочет принципиальных изменений, а хочет лишь количественных.

Более того, разрушение советской власти в значительной степени связано с тем же - общество созидания, которое было в стране в первой половине 20-го века, в 70-е годы начало быстро превращаться в общество потребления - этот процесс прослеживается очень отчетливо по общественным настроениям разных лет.

Сегодня в России потребительское общество и пока оно будет оставаться таковым, власть останется прежней. И если бы даже начала меняться, то столкнулась бы с сильнейшим дефицитом кадров, необходимых для развития страны, преодолеть который при сохранении потребительских настроений очень сложно.

Поэтому путь к возрождению страны лежит только через изменение самого общества, через отказ от парадигмы потребления и возвращение к парадигме созидания.

Только трансформация общества и смена общественных настроений и ожиданий может стать причиной принципиальной смены власти, потому что породит предпосылки для появления новых политических сил, существенно иных, чем существующие.

И эта же трансформация приведет к тому, что откроются возможности для преодоления кадрового дефицита - народ потянется от барахла и развлечений к знаниям и возможностям созидательного труда, от преклонения перед импортными товарами и технологиями к желанию создавать и развивать свои, от концепции "все можно купить" к концепции "все можно сделать".

Пока этой трансформации не произойдет, новые политические силы, принципиально отличные от существующих, не смогут вырасти и прийти к власти из-за отсутствия необходимой для этого политической среды, социального запроса и кадрового ресурса.

Когда случится трансформация - возникнут как предпосылки к появлению новых политических сил в результате возникшего социального запроса, так и кадровый ресурс - и тот, что необходим для прихода к власти, и тот, что необходим в дальнейшем, для развития страны.

Случится ли эта трансформация и если случится, то когда?

Трансформация общества случится тогда, когда выродится потребительское общество, когда оно не сможет дальше существовать по тем или иным причинам.

Причин может быть несколько - глубокий кризис сырьевой экономики, который может возникнуть как из-за мирового кризиса, так и в результате энергетической революции; война; смена поколений.

Рано или поздно эти причины сработают и приведут к трансформации общества, вопрос лишь в том, когда именно и как это произойдет, насколько быстро.

Что же касается исходного вопроса об источнике кадров для возрождения страны - этот источник появится вместе с предпосылками к смене власти, когда случится переоценка ценностей и смена приоритетов, когда парадигма потребления сменится парадигмой созидания.

И пока этого не случится - ни новую власть, ни кадры для возрождения страны взять будет просто негде.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира