В интервью "ГОРДОН" политэмигрант и адвокат, представлявший интересы родственников погибших моряков подлодки "Курск", Борис Кузнецов рассказал, почему президент РФ Владимир Путин приказал "убрать его из страны", почему молчат семьи погибших российских "отпускников" на Донбассе, а также об ошибке Бориса Ельцина во время подписания Беловежских соглашений и деле "Генпрокуратура Украины против российской общины Севастополя". Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Борис Кузнецов: У Путина глубокая личная обида на Украину. Вы дважды "прокатили" его ставленника Януковича Фото: Борис Кузнецов / Facebook Наталия ДВАЛИ Редактор, журналист Ровно 10 лет назад из России был вынужден безотлагательно эвакуироваться известный адвокат Борис Кузнецов. Следственный комитет РФ возбудил против него уголовное дело по статье "Разглашение государственной тайны", ему грозило до семи лет тюрьмы. Кузнецов на автомобиле пересек российско-украинскую границу, переночевал в Киеве, вылетел в Германию, а оттуда к дочери в Париж. В феврале 2008 года Кузнецов получил политическое убежище в США, а позже – паспорт американского гражданина.Формальной причиной преследования стало дело одного из российских сенаторов, чьи интересы представлял Кузнецов. Следственные органы обвинили адвоката в том, что он сфотографировал справку ФСБ с грифом "Секретно", из которой следовало, что силовики незаконно прослушивали телефонные переговоры сенатора. Истинной причиной преследования со стороны российских властей, по словам Кузнецова, стала его 700-страничная книга "Она утонула…", в которой адвокат факт за фактом доказал, что в гибели подводной лодки "Курск" виновно высшее командование Военно-морского флота РФ и лично президент Владимир Путин."Курск" затонул 12 августа 2000 года во время учений Северного флота в Баренцевом море. На борту находилось 118 членов экипажа, 23 из которых были живы минимум двое суток после взрыва торпеды и посылали сигналы SOS. Несмотря на это, командование ВМФ и официальная власть настаивали, что экипаж погиб быстро, и не позволяли иностранным судам приблизиться к атомной подлодке, чтобы спасти часть экипажа."Это была первая катастрофа при Путине и первая его ложь. Процесс свертывания демократии в РФ начался именно тогда", – настаивает Кузнецов. Он вошел в дело спустя два года после трагедии, стал представлять интересы родственников погибших подводников, выявил огромное число нестыковок и фальсификаций в материалах дела. Попытки возобновить уголовное дело по "Курску" ни к чему не привели, Кузнецов опубликовал свое расследование в книге, а спустя два года был вынужден покинуть страну.Я насолил не директору ФСБ Патрушеву, а Путину, когда написал книгу о гибели подводной лодки "Курск" – Он никогда меня не искал. То есть ФСБ действительно хотела объявить меня в розыск по линии Интерпола, но Интерпол ее послал. Сказать почему? По политическим делам эта международная полицейская организация розыск не ведет. В феврале 2008 года я получил политическое убежище в США, свободно передвигаюсь по миру по американскому паспорту. Зарубежного российского паспорта у меня нет, мне его не выдают.– Там меня ждет санкция на арест, едва пересеку границу – тут же без разговоров задержат. Даже если я гражданин США, это значения не имеет. С народной артисткой РФ Лией Ахеджаковой. Фото: Борис Кузнецов / Facebook – Во-первых, в 2007 году я уезжал из России через Украину, на границе меня не задержали, не было формальных оснований.Мой многолетний опыт, знание и понимание причин, почему меня вытолкали из России, подсказывает: не было указаний сверху меня задерживать. Если бы были – формальные основания нашлись бы. Например, полистали бы паспорт и сказали: "Хм, да он у вас фальшивый. Фото переклеено, мы вас задерживаем". То есть мне дали уйти.Во-вторых, убивать меня им нет смысла. Мне 73 года, и так не очень много осталось. Плюс они убивают либо когда есть экономический интерес (грубо говоря, из-за бабла), либо когда считают человека предателем, как в случае с отравленным в Лондоне Александром Литвиненко.– Да, конечно.– Не ему, а Владимиру Владимировичу Путину, когда написал книгу о гибели подводной лодки "Курск".В Финляндии посольство РФ сдало в аренду коттедж, а финны открыли в нем публичный дом. Деньги от аренды консулы и послы раскладывали по собственным карманам – Трижды пересекались. Первый раз, когда меня с ним Анатолий Собчак познакомил, с которым у меня были приятельские отношения. Это в начале 1990-х было, в Санкт-Петербурге, когда Собчак еще при власти был. Сидим с Анатолием Александровичем, разговариваем, вдруг входит невзрачный человек. "Это Путин, занимается у меня международными делами", – сказал Собчак.. Тогда вспыхнул конфликт между ближайшим окружением президента Ельцина и генпрокурором Юрием Скуратовым.– Совершенно верно. Мы сидели в одном кабинете вместе с Путиным и министром внутренних дел РФ Владимиром Рушайло. Борис Николаевич меня попросил, чтобы мы между собой поделили, кто чем будет заниматься.– Нет, я никогда не лез в политику. Я занялся многочисленными квартирами Скуратова, которые он незаконно получил. Это была личная просьба Ельцина, неофициальная и нигде не прописанная. Я помог силовикам с юридической точки зрения, чтобы они не привлекали посторонних. "Сидим с Анатолием Александровичем, разговариваем, входит невзрачный человек. "Это Путин, занимается у меня международными делами", – сказал Собчак". Начало 1990-х, мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак со своим замом Владимиром Путиным (на снимке – за спиной Собчака несет чемодан) – Не "чистенько убрать", а посмотреть, как именно Скуратов попал в ведомство, какие у него квартиры. Было известно, что у него совершенно шикарная, потрясающая квартира на Зоологической улице. В итоге я так глубоко копнул, что моими материалами нельзя было воспользоваться, иначе бы они подставили близких Ельцину людей и моих клиентов.– Пал Палыча Бородина (управляющий делами президента РФ в 1993–2000 годах. – ). Он, как оказалось, помог Скуратову купить элитную недвижимость. Я сказал Ельцину, что не дам возможности использовать эти материалы, потому что Бородин – мой клиент. Вот тогда я второй раз увидел Путина.– Нет, такой же невзрачный: сидел и молчал, говорили только я и Рушайло. Путин оказался четким и очень неглупым исполнителем, но человеческого впечатления абсолютно никакого не производил.– В начале 2000-х, Путин уже был президентом, уже произошла гибель "Курска", но я как адвокат в это дело еще не зашел. Я тогда обслуживал МИД, занимался недвижимостью РФ за рубежом и столкнулся с проблемой. Оказалось, что вся российская государственная недвижимость за границей находится на балансе местных консульств и посольств.– Это рискованно и незаконно, потому что консульства и посольства – это бюджетные учреждения, а любая недвижимость – это вопросы, связанные с арендой и налогообложением. Я написал записку президенту РФ, что надо решать вопрос, потому что был случай, когда в Финляндии российское посольство сдало в аренду свой коттедж, а финны открыли в нем публичный дом.– (Смеется). Разразился большой скандал, а главное – деньги от аренды консулы и послы раскладывали по собственным карманам. По моему предложению было создано государственное унитарное предприятие "Госзагрансобственность", на баланс которого была передана вся госнедвижимость РФ за рубежом. На третьей встрече ни положительных, ни отрицательных эмоций Путин у меня не вызвал: он спокойно выслушал, покивал головой и все.Я был опером в Магадане, возглавлял группу по раскрытию убийств малолетних девочек. Девять трупов, серийный убийца – Нет, я живу по принципу "не верь, не бойся, не проси".– Предлагали, я сказал: "Нет". Звонил Леня Рошаль (известный российский педиатр и хирург. – ), мой бывший приятель, говорил: "Я решу эту проблему". Я ответил: "Леня, не лезь".Это не поза и не гордость. Вот если бы я, условно говоря, нарушил правила дорожного движения, был виновен и мне грозила тюрьма, тогда, может, и попросил бы: "Помогите, поддержите". Но я абсолютно не виновен. С Людмилой Гурченко. Фото: Борис Кузнецов / Facebook – Далеко не все могут это понять, но есть понятие чести и совести. Вы морщитесь, понимаю, не нравится пафос…– Расскажу один эпизод. В конце 1970-х я был опером по особо важным делам в Магадане, возглавлял оперативную группу из 50 сотрудников по раскрытию убийств малолетних девочек. Девять трупов, серийный убийца.– Были, конечно, но в газетах о них не писали, по телевидению не говорили. В Североморске задержали одного мичмана за аналогичные преступления, там два трупа было. Я срочно вылетел, чтобы посмотреть: не наш ли это маньяк. Оказалось, не наш. Возвращаюсь в Магадан, меня встречает подчиненный опер: "Пока ты летал, мы взяли убийцу! Задержали на развратных действиях, поработали с ним немножко, он берет на себя все девять трупов девочек".Прихожу к начальнику уголовного розыска, а он мне: "Я тебя поздравляю, все раскрыли, в Москву уже доложили". А дело стояло на контроле ЦК КПСС. Задержанным оказался сирота из Казахстана, этнический немец из семьи поволжских переселенцев. Я пришел к нему в СИЗО: чаек, бутербродики, расспрашиваю его за жизнь. 1976 год, Магадан. 32-летний старший инспектор по особо важным делам уголовного розыска УВД Магаданского облисполкома Борис Кузнецов. Фото: Борис Кузнецов / Facebook Обстоятельства убийства всех девяти девочек я хорошо знал, на каждый труп лично выезжал, сам все осматривал, щупал, проверял. У меня до сих пор этот принцип сохранился. Между разговорами задаю задержанному контрольный вопрос: "А маечку зачем забрал?". Хотя знаю, что с места убийства пропала не маечка, а трусики.– Маньяки-педофилы все детали преступления помнят до мелочей. И обязательно с места убийства забирают детские маечки или трусики, получают удовлетворение, лишний раз их доставая и щупая.Немец говорит: "Ничего не брал". Тогда я ему еще один контрольный вопрос – и он поплыл. Вывозим его на место преступления, он показать ничего не может: в общих чертах что-то указывает, без деталей. "Зачем на себя девять трупов вешаешь?" – спрашиваю. Он: "У вас сотрудники хорошие, покормили меня, поговорили. А меня в лагере и так убьют, меня ж за развратные действия взяли".– Его взяли, когда он к какому-то ребенку приставал. Но он никого не убивал. Я пошел к начальнику управления: "Товарищ генерал, это не он. Убийца до сих пор не найден". Начальник в крик: "Как?! Мы же в Москву уже доложили! Я тебя выгоню!". Ну, я ответил: "Либо Генерал-лейтенант Александр Лебедь. Фото: Sergey Chirikov / ЕРА – Генерал Лебедь Александр Иванович, он тогда общественно-политическое объединение "Конгресс русских общин" возглавлял и был секретарем Совета безопасности РФ. Более того, Лебедь на суд и Дмитрия Рогозина отправил (вице-премьер РФ с 2011 года. – ).– Не-е-ет, ну что вы! Слово "бандеровцы" я впервые услышал в 2014 году, когда война в Украине началась.– Такой юридической безграмотности при составлении иска я еще не видел! Даже не помню фамилии украинского прокурора, который участвовал в процессе, хотя у меня очень хорошая память. Я этого мальчика в суде просто измордовал и истерзал, причем именно по законам Украины. Пресса писала, что "Кузнецов на этом процессе выглядел чемпионом в детской песочнице". И это правда. Ну не было в деле никакого разжигания межнациональной розни!Во время подписания Беловежских соглашений Ельцин попросту не знал, что Севастополь юридически не передавался Украине – Ребята, надо всегда и во всем действовать в рамках закона и на профессиональном уровне, тогда и вопросов не будет.– Когда я готовился к процессу, поднял все материалы. Все! В руках держал подлинные документы, в том числе указ президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР". Кузнецов: "По документам времен Хрущева город Севастополь никогда Украине не передавался". Фото: Борис Кузнецов / Facebook Обращаю на это внимание потому, что Хрущев передавал Украине не просто Крым, а Крымскую область, на территории которой была еще одна административно-территориальная единица – город Севастополь. А Севастополь был городом российского республиканского подчинения.– …что по документам город Севастополь никогда Украине не передавался. В 1968 году внезапно изменился порядок финансирования города. До этого Севастополь финансировало Министерство обороны СССР, то есть напрямую шло союзное финансирование. В 1968-м финансирование пошло через центральный банк Украины. Какие экономические и финансовые соображения этим двигали – не знаю. Но! Юридического документа о передаче Украинской Советской Социалистической Республике города Севастополя не было.– Если бы в 1991 году во время подписания Беловежских соглашений, закрепивших развал СССР, этот юридический момент был отдельно оговорен, 2 марта 2014 года, Нью-Йорк. Борис Кузнецов (слева) у здания консульства РФ на митинге протеста против ввода российских войск на территорию Украины. Фото: Борис Кузнецов / Facebook – А я убежден, что если бы президентом России был Ельцин, войны с Украиной не могло быть даже теоретически.– Это разные вещи. Чечня – территория РФ. Стоял вопрос о провозглашении независимости Чечни. На тот момент это означало реальный развал России.– Ельцин однозначно никогда бы не поступил с Украиной так, как Путин! Я вообще убежден, что у Путина глубокая личная обида на Украину.– Дважды "прокатили" его ставленника Януковича: сначала в 2004-м, потом в 2014-м. Янукович оказался не просто вором, но трусом и тряпкой, потому дал деру. Хотя Путин постоянно твердит о "госперевороте" в Украине. Он врет. Не было переворота.– Я не астролог, но у меня ощущение, что дворцовый переворот в Кремле вполне реален. Тем более что интересы российской кремлевской элиты на Западе еще никогда не находились под такой угрозой, как сейчас, когда США взялись за ближайшее окружение Путина.– Не знаю. Будь моя воля, я б его еще в детстве пришиб.Власть РФ сует семьям погибших деньги, берет подписку о неразглашении. Если не соглашаются – угрожает. Людей сломали – Совершенно верно, излучение Останкинской телебашни зомбирует россиян.– (Вздыхает). Скажу так: некоторые россияне, тот же Валя Гафт, впали в маразм. Что касается остальных… К сожалению, это неискоренимая рабская психология "великороссов". Молодежь иначе на это смотрит, ей вообще пофиг. А мне пофиг национальность, цвет кожи и язык общения. Меня интересует, какой человек профессионал, что он знает и что у него в душе. Только это важно. С Вахтангом Кикабидзе. Фото: Борис Кузнецов / Facebook Я долго жил в США, в моем доме треть жителей была русскими. Один раз заехал на Брайтон-Бич, где очень много эмигрантов из СССР и России, и увидел флаг "Новороссии" на балконе.В русском магазине на Брайтоне разговорился с продавщицей о событиях в Украине. Она мне: бу-бу-бу, "русский мир", бу-бу-бу… Оказалось, она еще и гражданка США. Я ее спросил: "Если для вас Путин такой прекрасный – езжайте в Россию! Чего в Америке живете, которую ненавидит ваш Путин и большинство россиян?".У Украины очень слабая контрпропаганда, а она необходима для противодействия России! В Латвии, где я сейчас живу, почти 30% населения русскоязычные. В Риге много ватников, но они не занимаются пропагандой, а лишь жалуются: ой, дороги не те, ой, пенсия не такая. В Латвии везде российские каналы, но государственная политика направлена на противодействие кремлевской пропаганде.Мне вообще кажется, что Украина очень слабо использует юридические рычаги давления, чтобы поставить Россию на место. Прежде всего на международной арене.– Это то же самое, что с семьями погибших на подводной лодке "Курск". Я столько сил, души и собственных денег вложил в это дело, постоянно информировал их о том, как продвигается процесс, но… Как только вынужден был покинуть Россию, родные погибших моряков прекратили со мной все контакты.– Российская власть сует родителям и женам погибших деньги, берет подписку о неразглашении. Если семьи не соглашаются – угрожает. Людей сломали, они живут только С Татьяной Тарасовой. Фото: Борис Кузнецов / Facebook – Я был адвокатом такого уровня, что мог сам выбирать дела. Но был период, когда только начинал в адвокатуре в Магадане. Согласно статье 49 Уголовно-процессуального кодекса о назначении адвоката, следователь или суд сами могут назначить защиту. И адвокат не вправе отказаться.– Мне их рожи не нравятся. Хотя в том, что любой на скамье подсудимых, включая Путина, имеет право на адвоката – я не сомневаюсь. Любой требует защиты. Мне приходилось защищать убийц.– Все равно не соглашусь. У меня личные неприязненные отношения с Путиным, по нормам адвокатской этики не имею права его защищать.Видели первую встречу Путина с родными погибших на "Курске"? Вдовы и матери погибших орали ему в лицо: "Снимай погоны, иди в отставку!" – Не "ввязывается", это был мой осознанный выбор, хотя многие удивлялись: "Чего на принцип идешь, зачем карьеру разрушаешь?!". А я видел родителей, жен и детей погибших подводников. Видел их слезы и плакал вместе с ними. Это все прошло через меня. И до сих пор во мне.Я вошел в дело через полтора года после трагедии. Весной 2002 года встретился с родственниками погибших, а летом официальное следствие внезапно прекратилось. Я полгода изучал материалы и в январе 2003-го вышел с ходатайством об отмене постановления о прекращении уголовного дела и возобновлении расследования.– Да, это стало точкой отсчета, после которой все иллюзии относительно Путина развеялись. На психику Путина, думаю, история с утонувшей подлодкой "Курск" серьезно повлияла. Легла тяжелым грузом. Его впервые напрямую обвинили, что не предпринял никаких мер по спасению экипажа.Вы видели первую встречу Путина с родными погибших на "Курске" в 2000 году? Посмотрите, как он был растерян, когда вдовы и матери погибших офицеров орали ему в лицо: "Снимай погоны, иди в отставку!". Он – президент, а кто-то осмелился так с ним говорить. После этого Путин позвонил Березовскому: "Вы наняли шлюх специально! Дали им по $10, чтобы меня дискредитировать!".ВИДЕО 2000 год, встреча Путина с родными и близкими погибшего экипажа "Курска". "Посмотрите, как он был растерян, когда вдовы и матери погибших офицеров орали ему в лицо: "Снимай погоны, иди в отставку!". Он – президент, а кто-то осмелился так с ним говорить". Видео: averamenko / YouTube На самом деле он прекрасно понимал, что это были настоящие вдовы и матери погибших подводников. Но обида была такой, что именно после этого Путин начал прессовать СМИ и первым делом отобрал у Березовского "Первый канал".– Военно-морские учения, которые проводились тогда и в которых участвовал "Курск", были самыми масштабными в постсоветской России. Путин – верховный главнокомандующий, но даже не участвовал в обсуждении и подготовке учений. А ведь там были принципиальные вопросы. Уставы и приказы ВМФ написаны кровью моряков, потому там расписано все – от первой до последней страницы. А верховный главнокомандующий даже не вникает в базовые вопросы.Уже когда произошла трагедия, Путин лишь через пять дней прервал свой отпуск в Сочи. Пять дней! Хотя должен был срочно вылететь хотя бы в Москву. Но не сделал этого, халатно отнесся, вообще ни во что не вникал.Например, почему выпустили подводную лодку именно с этой торпедой? "Курск" в принципе нельзя было выпускать в море, экипаж не был готов стрелять этой торпедой, потому что никогда этому не обучался! Документы в материалах уголовного дела о том, что якобы экипаж знал, как пользоваться торпедой, прошел обучение, сдал экзамены – ложь и фальсификация от начала до конца с поддельными подписями. Более того, точно такая же перекисно-водородная торпеда рванула в 1955-м в Великобритании и ее сняли с вооружения.ВИДЕО В сентябре 2000 года, почти через месяц после трагедии с "Курском", на вопрос журналиста CNN Ларри Кинга "Что произошло с подлодкой?" президент РФ Путин ответил: "Она утонула". Видео: may / YouTube Я возлагаю вину не только на президента РФ, но и на еще одного труса – главкома ВМФ Владимира Куроедова, абсолютно непрофессионального моряка, случайно, как и Путин, попавшего на должность. Куроедов был личным другом Путина, возил его на базу Северного морского флота. Там Путин в морской форме позировал перед фото- и видеокамерами.Виноваты также руководители Северного флота Вячеслав Попов и Михаил Моцак. Один из них вообще алкаш. Вся эта история – классическое российское, простите, расп...здяйство. Вот только люди погибли.После случившегося в Украине, если войска РФ войдут в Латвию, где живу, я сам буду стрелять в российских "зеленых человечков" – Бандитская логика: своих не сдаем. Принятие такого политического решения – уголовное преступление. Это вмешательство в следствие. Поэтому я утверждаю: Россией правит организованная преступная группировка во главе с Путиным.– Думаю, нет.– Одно дело молчать и бояться, что вякнешь лишнее – тебя притопчут. Другое – внутренние ощущения.– Я сам допустил глупость. У жалобы в ЕСПЧ может быть сколько угодно заявителей, а я взял лишь одного – Романа Колесникова. Он оказался человеком уязвимым, его сломали, он преподает в Военно-морской академии. Связаться со мной у него проблем не было, но он так решил.Знаете, я держал в руках предсмертную записку капитан-лейтенанта Колесникова. Ту, которую он писал в гибнущей подлодке в кромешной темноте под тоннами воды над головой. Может, это старость и сентиментальность, но это во мне сидит. И будет сидеть до конца дней. Фрагмент предсмерной записки 27-летнего капитан-лейтенанта Дмитрия Колесникова, тело которого извлекли из утонувшей подлодки: "Здесь темно писать, но на ощупь попробую. Шансов, похоже, нет: процентов 10–20. Будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает. Здесь список личного состава отсеков, которые находятся в 9-м и будут пытаться выйти. Всем привет, отчаиваться не надо. Колесников" – Решение принимал лично Путин. Его адмиралы убеждали: мол, у нас все есть, мы сами всех спасем. Путин считал, что нельзя американцев, шведов, норвежцев подпускать, потому что лодка секретная и новая. Что там нового и секретного – непонятно, разведслужбы зарубежных стран прекрасно все знали.Я встречался с бывшим президентом США Клинтоном, передал ему записку с просьбой ответить на четыре вопроса, касающихся расследования гибели "Курска". Вопросы были чисто техническими: когда было доложено о взрыве на российской подлодке, на каком расстоянии американские и другие суда находились от места трагедии и так далее? Мне позвонили из офиса Клинтона, извинились и сказали, что не могут ответить, иначе раскроют разведывательные возможности подводного флота США.– Ничего. Я не вернусь. Мне там делать нечего.– Народ России и режим – не одно и то же. 25 августа 1968 года на Красную площадь в Москве вышли всего восемь человек, протестуя против вторжения советских войск в Чехословакию. Вышли и спасли репутацию всей страны.Хотя после того, что случилось за последние четыре года в Украине, знаю: если войска РФ войдут в Латвию, где живу, я сам буду стрелять в российских "зеленых человечков". Борис Кузнецов подписывает свою книгу-расследование о гибели "Курска" "Она утонула...". Фото: Борис Кузнецов / Facebook Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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