Об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны, опубликованном на сайте ведомства.

"Некоторые источники в сет Интернет распространяют информацию о якобы "позиции Министерства обороны Украины относительно Минского процесса". Минобороны официально сообщает, что указанная "информация" абсолютно не соответствует действительности, ведь оборонное ведомство Украины не формирует политику во время переговоров в Минске", - говорится в заявлении.

Указанные "вбросы" активно распространяются российскими информационными ресурсами и Минобороны считает это абсолютной провокацией, направленной на дискредитацию Министерства обороны и Вооруженных сил Украины, а также на срыв Минских договоренностей.

"Обращаемся к журналистам, блоггерам и пользователям социальных сетей с просьбой быть бдительными и не поддаваться на подобные информационные "вбросы", - отметили в Минобороны.

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