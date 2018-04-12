В России растет паника из-за возможного уничтожения Керченского моста.

Российское издание «Взгляд» опросило экспертов, как могут разрушить мост и можно ли его защитить.

«Самым простым способом будет попытка подорвать на мосту грузовик, начиненный взрывчаткой. Чтобы подорвать хотя бы один пролет, потребуется большое количество — от нескольких десятков до нескольких сотен килограммов — тротила «, — сказал Константин Сивков, первый вице-президент Академии геополитических проблем РФ доктор военных наук.

«Вариантов десятки. Это и теракты, и порчи инфраструктуры. Наши отношения с Украиной без натяжки можно назвать военными, и Керченский мост — это линия фронта «, — заявил Алексей Филатов, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора » Альфа «, подполковник запаса.

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