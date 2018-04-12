Украинцы, которые покупают технику в интернет-магазинах, рискуют получить некачественный товар или вовсе остаться ни с чем. При этом у жертв обмана есть простой способ наказать мошенников.

Об этом рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов, передает со ссылкой на .

"Все мы говорим о том, что преступность в интернете разгулялась, никто на нее управы найти не может, но потребители все равно идут в интернет. В интернет-магазинах вам могут продать б/у-шную технику, технику, которая была в ремонте или бракованную. Если купил бракованную технику, что с ней потом делать? Будет ли оказан сервисный ремонт и где он будет? Но людей интересует только цена", - подчеркнул Несмиянов.

Эксперт отметил, что есть интернет-магазины, в которых стоит покупать, "но более 90% магазинов визуально похожи на страницы мошенников".

"К примеру, вы покупаете на сайте технику, но там не указан юридический или физический адрес. Вы можете спросить – можно я заберу товар у вас со склада? Если они скажут да, то склад, по всей видимости, "живой". Если адреса нет или говорят, что пересылают только почтой – перед вами вор. Они могут попросить от вас предоплату, частичную или полную, либо могут сказать, чтобы на почте рассчитались. Но если вы рассчитываетесь по полной через интернет, то может и на почту не стоит идти – они получат деньги и на этом все закончится", - сообщил он.

По словам эксперта, продавцов некачественного товара можно наказать одним простым способом.

"Если техника приходит на почту, там вы платите, она оказывается бракованной, а они говорят – это твои проблемы, что такую технику купил. Вы можете попросить 10-15 своих друзей, чтобы они заказали технику, чтобы им прислали на почту, а затем не выкупать ее у магазина. Таким простейшим методом вы будете наносить убыток магазину за почтовую пересылку. Потребитель, который не явится в почтовое отделение, ничего платить не обязан", - сообщил Несмиянов.

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