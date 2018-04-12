На мировых рынках для основных экспортных украинских товаров сложилась благоприятная ситуация

Падение курса российского рубля после введения США новых санкций в отношении Москвы не скажется на курсе гривни, информирует svodka.net.

Об этом в эфире ObozTV заявил знаток по финансовым вопросам Василий Горбаль.

«Раньше, когда происходили курсовые колебания рубля, то мы могли наблюдать с небольшим отставанием и синхронные колебания гривни. Основой этого были определенные общие тренды, которые действовали и на РФ, и на Украину. Ну и уровень проникновения был значительно выше», — подчеркнул он.

По его словам, последние действия НБУ сделали такое развитие событий маловероятным.

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«Сейчас с учетом того, что Нацбанк поднял учетную ставку и совершил ряд мер, которые существенно связали денежную массу, сделали привлекательными инвестиции в государственные ценные бумаги, то это, конечно, сдерживает курс. Хотя оно создает риски на те даты, когда нерезиденты будут выходить из гривневых облигаций, но это уже другой тренд», — считает банкир.

Также он отметил благоприятную ситуацию на мировых рынках для основных экспортных украинских товаров.

«Сейчас довольно привлекательная конъектура на металл, который является важной статьей украинского экспорта. При этом нужно понимать, что сейчас происходит торговая война между США и Китаем, появляются новые кризисные явления, которых не было раньше. Все это нужно анализировать», — резюмировал Горбаль.

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Как сообщалось, российский рубль на торгах в Московской бирже опустился по отношению к доллару до отметки 65 руб/$. Стоит отметить, что последний раз курс рубля опускался ниже отметки в 64 руб/$ в декабре 2016-го.

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