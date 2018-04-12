Президент Украины Петр Порошенко и премьер Молдовы Павел Филипп
отметили рост товарооборота между странами на 13% по итогам 2017
года. Порошенко встретился с Филиппом Фото: president.gov.ua
Порошенко и Филипп отметили рост товарооборота между странами на
13% по итогам 2017 года.Стороны обсудили "некоторые аспекты
приднестровского урегулирования".Президент Украины и глава
правительства Молдовы договорились усилить сотрудничество в рамках
"Восточного партнерства", чтобы ускорить процесс интеграции в
Европейский союз.Приднестровье объявило о суверенитете в 1990 году,
однако мировым сообществом независимость региона не признана. В
середине 90-х в Приднестровье официально был введен контингент
российских миротворческих сил. Молдова настаивает на выведении
российских военных со своей территории."Восточное
партнерство" – проект Евросоюза, имеющий основной заявленной
целью развитие интеграционных связей ЕС с шестью странами бывшего
СССР: Украиной, Молдовой, Грузией, Азербайджаном, Арменией и
Беларусью. Cаммит "Восточного партнерства" проходит раз в два
года.
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