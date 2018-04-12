Президент Украины Петр Порошенко и премьер Молдовы Павел Филипп отметили рост товарооборота между странами на 13% по итогам 2017 года. Порошенко встретился с Филиппом Фото: president.gov.ua Порошенко и Филипп отметили рост товарооборота между странами на 13% по итогам 2017 года.Стороны обсудили "некоторые аспекты приднестровского урегулирования".Президент Украины и глава правительства Молдовы договорились усилить сотрудничество в рамках "Восточного партнерства", чтобы ускорить процесс интеграции в Европейский союз.Приднестровье объявило о суверенитете в 1990 году, однако мировым сообществом независимость региона не признана. В середине 90-х в Приднестровье официально был введен контингент российских миротворческих сил. Молдова настаивает на выведении российских военных со своей территории."Восточное партнерство" – проект Евросоюза, имеющий основной заявленной целью развитие интеграционных связей ЕС с шестью странами бывшего СССР: Украиной, Молдовой, Грузией, Азербайджаном, Арменией и Беларусью. Cаммит "Восточного партнерства" проходит раз в два года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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