В четверг, 12 апреля, полиция Лос-Анджелеса расследует дело о сексуальных домогательствах со стороны Кевина Спейси к неназванному мужчине, сообщает Reuters .

Известно, что случай произошел в 1992 году, заявивший о домогательствах тогда был совершеннолетним. По словам шерифа, расследование началось еще 11 декабря прошлого года, спустя месяц после увольнения Спейси из сериала «Карточный домик». Увольнение, в свою очередь, последовало за громким скандалом: актер Энтони Рэпп обвинил Кевина Спейси в попытке соблазнения, на момент которой Рэппу было только 14 лет.

Вслед за Энтони Рэппом около 30 мужчин заявили о том, что также были жертвами сексуальных преследований актера.

Как сообщал svodka.net ранее, американская компания Netflix в своем квартальном отчете указала, что из-за прекращения сотрудничества с актером Кевином Спейси потеряла 39 миллионов долларов.

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