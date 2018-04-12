11 апреля 1979 года не стало нашего выдающегося земляка, актера, режиссера, сценариста народного артиста Украинской ССР, лауреата Национальной премии им. Тараса Леонида Быкова.

В жизни он был настолько скромным человеком, что даже в письме своим друзьям Николаю Мащенко и Ивану Миколайчуку, которое теперь считают завещанием актера, просил не устраивать для него пышных похорон и не говорить надгробных речей. Леониду Быкову было только 50 лет, когда он ушел из жизни. Но его фильмы, его роли навсегда останутся с нами, пишет со ссылкой на .

«НИКАКИХ оркестров, Дома кино и надгробных речей, а то я встану и уйду — получится конфуз. Пусть кто-то один скажет слово «прощай», и все. Не надо цирка, называемого почестями. После этого «дерболызните» кто сколько может. А потом пусть 2-я эскадрилья врежет «Смуглянку» от начала и до конца… вы заметили, что режиссер я не по диплому, а по призванию? Даже свои похороны режиссирую. Во даю. Спасибо и пока… », - из завещания Леонида Быкова.

Леонид Быков родился 12 декабря 1928 года в селе Знаменка Славянского района (Донецкая область), УССР, СССР в семье Фёдора Ивановича и Зинаиды Панкратовны Быковых. В 1938 году родители переехали в Краматорск.

Во время Великой Отечественной войны Леонид вместе с семьёй находился в эвакуации в Барнауле. С детства он мечтал об авиации и дважды поступал в лётные училища. Первый раз — в Ойрот-Туре (1943), куда была в 1942 году эвакуирована 2-я Ленинградская школа военных лётчиков, но туда его не взяли из-за приписанного себе возраста и маленького роста. Второй раз — в Ленинграде (1945), во 2-ю спецшколу для лётчиков, которая была чуть позже расформирована по причине окончания войны.

В театральный институт в принят не был, но поступил и окончил актёрский факультет Харьковского театрального института (1951). В 1951—1960 годах был актёром Харьковского государственного академического театра имени Т. Г. . В театре начинается его актёрская карьера, Быков играет в комедии «Улица трёх соловьёв, 17» стилягу — советского модника. В 1960—1968 годах — актёр и режиссёр киностудии «Ленфильм», с 1969 года — актёр и режиссёр киностудии имени А. П. Довженко. Автор сценария сатирического киножурнала «Фитиль».

В кино свою первую роль Леонид Быков сыграл в 1952 году в фильме «Судьба Марины». Следующую роль он получил в фильме «Укротительница тигров», где сыграл Петю Мокина. В 1955 году — главная роль в фильме «Максим Перепелица».

В числе лучших ролей Леонида Быкова в кино можно назвать Богатырёва («Дорогой мой человек», 1958), Акишина («Добровольцы», 1958), Алёшки («Алёшкина любовь», 1960), Гаркуши («На семи ветрах», 1962).

В конце 1960-х годов вместе с Евгением Оноприенко и Александром Сацким был создан сценарий фильма о лётчиках, который долго не пропускала цензура из-за его «негероичности». После долгого ожидания, в 1972 году Быков начал снимать кинокартину «В бой идут одни старики», в которой сыграл главную роль. В 1976 году был снят ещё один фильм — «Аты-баты, шли солдаты».

В 1978 году начались съёмки фантастического сатирического фильма «Пришелец» по повести Евгения Шатько «Пришелец-73», в котором Леонид Быков принимал участие в качестве автора сценария, режиссёра и исполнителя главной роли инопланетянина Глоуза. К 1979 году были уже отсняты две части фильма на видеоплёнку, представлены суду критиков. Картину ожидал успех, но судьба разрушила планы. Леонид Быков трагически погиб в автомобильной катастрофе на трассе «Минск — Киев» 11 апреля 1979 года возле посёлка Дымер.

Коллеги о Леониде Быкове

«Я помню, как мы с Леней поступали, — рассказывает актриса Светлана Чибисова. — В тот год был очень большой конкурс. Леня привлекал внимание очень маленьким ростом и миловидностью: у него был густой чубчик и детский румянец… Губастый, носик «уточкой». И вот выходит этот смешной парень в яркой клетчатой рубашке на середину аудитории и объявляет с сильнейшим акцентом: «Щикспир! Хамлет!» В комиссии прямо гомерический смех. А Леня, конечно, выбрал монолог «Быть или не быть» и читал его абсолютно серьезно. Под конец выступления хохотали уже все — и экзаменаторы, и студенты. Леня расстроился — думал, над ним посмеялись и не примут. Но его взяли! Это же было самое запоминающееся выступление!».

«Леня играл в спектакле «Коварство и любовь» слугу. Там у него было несколько реплик. В частности, он выходил на сцену и объявлял: «Гофмаршал фон Кальб!» После чего должен был войти гофмаршал. Но однажды тот сразу не появился — актер, игравший аристократа, запоздал. Тогда Леня, вместо того чтобы молча удалиться, демонстративно заглянул за кулисы, обернулся и доверительно обратился к залу по-украински: «Воны просылы пидождаты!»… Гомерический смех и в зале, и на сцене! В результате ведущие актеры пошли в дирекцию с требованием: «Пусть студент Быков ведет себя на сцене скромнее!».

«О нем очень быстро заговорил весь город, — вспоминает сосед Быкова по комнате в общежитии Николай Мащенко. — Его фразочки повторяли в магазинах, в трамваях. Леня стал популярным очень рано. Редко кому удавалось сразу после окончания института получить достойную роль, и только Леню еще на пятом курсе пригласили работать в Харьковский академический театр…».

«А уж когда Леня начал сниматься в кино, а произошло это уже через пару лет после поступления в театр, его стали узнавать везде, — вспоминает актриса Римма Кирина. — Особенно после роли Максима Перепелицы. Помню, приезжаем мы всей труппой куда-нибудь на гастроли. Среди нас — старики, известные театральные актеры, народные артисты. На перроне их с букетами встречают «официальные лица». А тем временем толпа горожан бежит вдоль состава и кричит: «А где Быков? В каком вагоне?» Леня, конечно, стеснялся, ему неудобно было перед стариками».

«В Быков приехал с идеей фильма о войне, он давно мечтал снять такую картину, собирал материал... — рассказывает актер Леонид Марченко. — Я снимался у него в двух фильмах: «В бой идут одни «старики», а потом в «Аты-баты, шли солдаты…». Вы знаете, откуда взялась идея «Стариков...»? Фильм ведь основан на реальных событиях. Капитан Титаренко — это легендарный летчик Виталий Попков, служивший в 5-м гвардейском истребительном полку. Полк отличался не только в боях, в нем служили очень жизнерадостные и оригинальные люди».

Фразы из фильмов Леонида Быкова, ставшие крылатыми

***

Хочешь жить - умей вертеться!

***

Стилист. Не смешно, но точно.

***

Пилотом можешь ты не быть, летать научим всё равно. Но… музыкантом быть должен!

***

Арфы нет - возьмите бубен!

***

Летать не умеют, стрелять тоже пока не умеют. Но орлы!..

***

Будем жить, пехота.

***!

— Рахмат!

— Что?

— «Спасибо» по-узбекски?

— А, будь ласка.

— Не понял…

— «Пожалуйста» по-украински.

***

Он бросил курить и умер... Нет, постой, только он, кажется, сначала умер, а потом бросил курить.

***

Ёжик, а ты малый не дурак, и дурак немалый.

***

Культурный человек, токарь пятого разряда, а не знаешь, что никотин отражается аж на нервах!

***

— Докладываю: всё в порядке, Бобик сдох. — Какой Бобик? — Фрицевский.

***

— А почему у вас ушанка не завязана? — Чтобы лучше слышать команды: вдруг вы скажете «Отбой!»

***

«Завтрак — пшено, обед — пшено, ужин — пшено... узбек вам птичка, что ли?!».

***

«Мужчина не плачет, мужчина огорчается!».

***

«Не бойся, Хабанера, раньше смерти не умрешь».

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