Расследователи волонтерской группы выяснили хронологию недавней химической атаки в Думе и назвали тех, кто за ней — вероятно — стоит

7 апреля за полчаса до химатаки в Думе наблюдатели заметили два Ми-8, которые летели на юго-запад с авиабазы Думайр в направлении города, и сразу после отравления жителей в районе этого населенного пункта видели два вертолета. Ми-8 режим Асада использовал для «хлорных атак» и ранее, говорится в исследовании волонтерской группы OSINT-разведчиков Bellingcat об этой трагедии в Сирии, пишет Лига.Новости.

Аналитики исследовали шесть видеозаписей (все доступны по ссылке выше), которые демонстрируют последствия инцидента. Первое видео выложено 8 апреля в 00:20 по местному времени — видно множество тел на первом этаже дома. Второе видео появилось в 03:46: оператор показывает тела на лестнице и втором этаже того же дома, и демонстрирует дыру в крыше на третьем этаже, информирует svodka.net.

На крыше здания видно крупный баллон для сжатого газа — такого же типа, который использовался ранее для атак с применением хлора. Как утверждают расследователи, такие же контейнеры с хлором находили в местах химатак в Хан аль-Ассаль (август 2017-го), Алеппо и Саракебе (апрель 2017-го).

«Разведчики» Bellingcat заявляют, что только в этом здании погибли минимум 34 человека, большинство — дети и подростки. Из них 23 скончались на первом этаже, 10 — на втором, а один человек умер на лестнице между этажами.

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По данным Сирийского наблюдательного пункта по правам человека, было по меньшей мере два удара с применением химикатов. При первом, который произошел около 16:00 в пекарне на улице Омара бен аль-Хаттаба, пострадали 15 человек. Повторная нападение случилась в 19:30 близ площади аль-Шухада рядом с мечетью Нуман: от нее погибли 55 человек и пострадали 860.

Примерно такие же данные дает и сирийский Центр документирования нарушений, который утверждает, что в пекарне люди отравились хлором, а около мечети — неизвестным веществом, так как симптомы у пострадавших «не совсем типичны для хлора». Центр, ссылаясь на мнение врача на месте, полагает, что нападавшие использовали нервно-паралитическое вещество. На это, говорят в Центре, указывают суженные зрачки жертв и пострадавших, ожоги роговицы, цианоз, конвульсии, пена изо рта, замедленное сердцебиение и другие симптомы. Этот источник говорит о 20 погибших от второй атаки.

Сирийские спасатели «Белые каски» пишут о том, что второй удар был в 19:45, и о 43 погибших. Они считают, что был применен какой-то фосфорорганический химикат.

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«На основе доступных данных и материалов… высока вероятность того, что смертоносная нападение в 19:30 произошла из-за сброса с вертолета газового баллона, наполненного, вероятнее только, хлором. Вертолет прилетел с базы Думайр», — делают вывод Bellingcat.

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