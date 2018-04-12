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Ребрик рассекретила имя и пол ребенка, которого вскоре должна родить
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12.04.2018 12:21
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Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик рассказала, что имя
для ее второго ребенка придумала ее дочь Диана. Ребрик: Дочка
очень ждет появления на свет малышки, она понимает, что будет
старшей сестрой, и именно она предложила имя Фото:
liliia.rebrik / Instagram Об этом она рассказала в интервью
печатному изданию "Отдохни!", текст которого цитирует "Лиза".На
девятом месяце беременности Ребрик призналась, что ощущает себя
так, будто ждет ребенка в первый раз, хотя у нее есть старшая дочь
Диана.Именно она придумала имя для своей сестры, которая вскоре
родится."Дочка очень ждет появления на свет малышки, она понимает,
что будет старшей сестрой, и именно она предложила имя Полина. Нам
оно очень понравилось, и мы с радостью поддержали ее идею. Так что
будет Дикая Полина Андреевна", -– сказала телеведущая.Лилия Ребрик
родилась 8 мая 1981 года в Черновцах. Она мастер спорта по
художественной гимнастике. Работает в Киевском академическом
молодом театре с 2001 года.В 2011 году она участвовала в шоу "Танцы
со звездами" на телеканале СТБ, в котором танцевала в паре с
Андреем Диким. В том же году вышла за него замуж. 30 августа 2012
года Ребрик родила дочь Диану.
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