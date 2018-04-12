Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик рассказала, что имя для ее второго ребенка придумала ее дочь Диана. Ребрик: Дочка очень ждет появления на свет малышки, она понимает, что будет старшей сестрой, и именно она предложила имя Фото: liliia.rebrik / Instagram Об этом она рассказала в интервью печатному изданию "Отдохни!", текст которого цитирует "Лиза".На девятом месяце беременности Ребрик призналась, что ощущает себя так, будто ждет ребенка в первый раз, хотя у нее есть старшая дочь Диана.Именно она придумала имя для своей сестры, которая вскоре родится."Дочка очень ждет появления на свет малышки, она понимает, что будет старшей сестрой, и именно она предложила имя Полина. Нам оно очень понравилось, и мы с радостью поддержали ее идею. Так что будет Дикая Полина Андреевна", -– сказала телеведущая.Лилия Ребрик родилась 8 мая 1981 года в Черновцах. Она мастер спорта по художественной гимнастике. Работает в Киевском академическом молодом театре с 2001 года.В 2011 году она участвовала в шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ, в котором танцевала в паре с Андреем Диким. В том же году вышла за него замуж. 30 августа 2012 года Ребрик родила дочь Диану. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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