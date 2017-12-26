В Индии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла гражданка Украины, еще одну доставили в больницу с травмами. Об этом сообщает Deccan Chronicle .

Инцидент произошел на скоростной трассе Ямуна в округе Матхура. Согласно информации полиции, автомобиль, перевозивший украинских туристов после посещения Тадж-Махала, перевернулся из-за того, что водитель не смог справиться с управлением.

Также в результате аварии погиб водитель транспортного средства, еще двух пассажиров госпитализировали с травмами.

Кроме того, информацию о гибели украинки подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины. Об этом заявил глава управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич в эфире одного из телеканалов.

"По информации полиции Матхура, 25 декабря произошло ДТП с участием двух украинок. В результате аварии легкового автомобиля одна из гражданок Украины погибла, вторая - получила незначительные травмы, находится в больнице в городе Матхура", - сказал он.

Кирилич отметил, что сотрудники консульства поддерживают связь с местной полицией. Документы для доставки тела погибшей в Украину уже готовятся.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Ford Transit .

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