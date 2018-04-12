|В Африке протест против ООН принесли 17 трупов
|12.04.2018 12:21
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Демонстранты, принесли трупы с собой, сообщили, что мертвые - это якобы невинные гражданскиеВ столице Центральноафриканской республики Банги местные жители принесли на акцию протеста и положили на пороге здания миссии ООН труппы.
Фото: getty images
"Некоторые люди используют трупы ... говорят, что мы убили мирных жителей" , - заявил пресс-секретарь ООН, передает ВВС.
Демонстранты, принесли трупы с собой, сообщили, что мертвые - это якобы невинные гражданские, погибших в столкновениях между миротворцами ООН и местными вооруженными группировками.
В ООН заявили, что погибшие на самом деле были вооруженными преступниками, которые обстреливали миротворцев и военных законного правительства.
"Они стреляли в наших миротворцев, и мы открыли огонь. Тела - результат столкновений" , - заявил пресс-секретарь ООН Владимир Монтейро.
"Мы осуждаем тот факт, что некоторые люди используют трупы для такой пропаганды" , - добавил он.
Миротворцы ООН и работники Красного Креста после акции убрали тела, которые оставили демонстранты.
Напомним, ч онайменше 15 человек погибли и еще 5 травмированы в результате давки, вызванной паникой во время благотворительной раздачи пищи в Марокко.