Демонстранты, принесли трупы с собой, сообщили, что мертвые - это якобы невинные гражданские

"Некоторые люди используют трупы ... говорят, что мы убили мирных жителей" , - заявил пресс-секретарь ООН, передает ВВС.

Демонстранты, принесли трупы с собой, сообщили, что мертвые - это якобы невинные гражданские, погибших в столкновениях между миротворцами ООН и местными вооруженными группировками.

В ООН заявили, что погибшие на самом деле были вооруженными преступниками, которые обстреливали миротворцев и военных законного правительства.

"Они стреляли в наших миротворцев, и мы открыли огонь. Тела - результат столкновений" , - заявил пресс-секретарь ООН Владимир Монтейро.

"Мы осуждаем тот факт, что некоторые люди используют трупы для такой пропаганды" , - добавил он.

Миротворцы ООН и работники Красного Креста после акции убрали тела, которые оставили демонстранты.