|Российское командование ввело строгие ограничения для местных жителей в Новоазовске - разведка
|12.04.2018 12:23
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Российское командование на Донбассе ввело строгие ограничения для местных жителей в районе населенного пункта Новоазовск. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает
"11 апреля под руководством представителей ФСБ РФ с привлечением сил и средств так называемых республиканских правоохранительных органов были введены очень строгие ограничения для местных жителей в районе населенного пункта Новоазовск. Здесь запрещался въезд без разрешения, осуществлялась перепись документов, номеров телефонов, обыски помещений" , - сообщил Гуцуляк.
Также Гуцуляк отметил, что указанные меры оккупантов вызвали рост возмущения между местных жителей.
Как сообщал на неподконтрольных участках Донбасса оккупационными
администрациями вместе с российским оккупационным командованием
активизированы пропагандистские мероприятия с целью углубления
идеологического влияния на местное население, в том числе молодежь
школьного возраста.