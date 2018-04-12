Посол назвал важным заявление Меркель

"Говоря о" Северный поток-2 ", мы очень благодарны нашим украинским и балтийским партнерам за поддержку, и мы стараемся заблокировать, но это не легко", - отметил Пекло, сообщает УНИАН.

"Однако, последний комментарий канцлера Ангелы Меркель в Берлине возрождает надежду, потому что она сказала, что транзит должен проходить через Украину. Мы не знаем в действительности точно, что это значит, но это было сказано, и я считаю, что это была важное заявление" , - отметил Пекло.

Напомним, что компания Nord Stream 2 AG получила дозволение на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в немецкой исключительной экономической зоне.

Ранее, Президент Украины Петр Порошенко предложил Германии альтернативу "Северному потоку-2" , заявив, что проект является экономически неоправданным.