|Слова Меркель о Украинский транзит обнадеживают, - Пекло
|12.04.2018 12:23
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Посол назвал важным заявление МеркельПосол Польши в Украине Ян Пекло заявил, что заблокировать строительство газопровода "Северный поток-2" на дне Балтийского моря нелегко, но слова канцлера Германии Ангелы Меркель, что транзит через территорию Украины должна сохраниться, обнадеживают.
Ян Пекло. Фото: Униан
"Говоря о" Северный поток-2 ", мы очень благодарны нашим украинским и балтийским партнерам за поддержку, и мы стараемся заблокировать, но это не легко", - отметил Пекло, сообщает УНИАН.
"Однако, последний комментарий канцлера Ангелы Меркель в Берлине возрождает надежду, потому что она сказала, что транзит должен проходить через Украину. Мы не знаем в действительности точно, что это значит, но это было сказано, и я считаю, что это была важное заявление" , - отметил Пекло.
Напомним, что компания Nord Stream 2 AG получила дозволение на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в немецкой исключительной экономической зоне.
Ранее, Президент Украины Петр Порошенко предложил Германии альтернативу "Северному потоку-2" , заявив, что проект является экономически неоправданным.
По словам Ангелы Меркель, немецкая сторона приняла во внимание позицию Украины по строительству газопровода "Северный поток-2" и считает важным сохранение транзита через территорию Украины.