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Голливудская актриса украинского происхождения впечатлила пикантным снимком
12.04.2018 12:25

Известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко показала пикантный снимок, на котором запечатлена обнаженной, лежащей на кровати.

Фотография в Instagram-аккаунте звезды за сутки собрала десятки тысяч лайков.

"Волшебные воспоминания из Волшебного города. Одна из моих любимых фотографий, снятых удивительным Грегом Уильямсом", - подписала снимок Куриленко.

Стоит отметить, что "Волшебный город" это американская телевизионная драма Митча Глейзера, первый случай которой вышел на экраны в 2012 году.

Как сообщал svodka.net, cветская львица Ким Кардашьян и ее старшая сестра Кортни обнародовали на своих страницах в Instagram снимки, тем самым в очередной раз продемонстрировав свои аппетитные формы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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