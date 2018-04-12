Проханов уже присоветовал Кремлю в ответ на угрозу американского удара по Асаду, ударить по Украине. И сразу возникло недоумение. А Украину-то за что? На самом деле такой сценарий не настолько безумен, как может показаться на первый взгляд. Тут ведь смысл не в «за что?», а в том «зачем?». Зачем России, уже не прячась, начинать наступление на Украину?

Ответ лежит в области специфики гибридной войны. Гибридность — это форма агрессии, в которой военная компонента носит вспомогательный характер. Основная роль отводится дезинформации, экономическим, политическим и прочим диверсиям, которые с помощью пропагандистов доводятся до состояния кризиса, способного разрушить государство-врага. Мы на собственном опыте убедились, как работает постоянное военное напряжение на линии размежевания в совокупности с истерикой в СМИ «там же наши люди, война выгодна олигархам, давайте безотлагательно обнимемся».

Прямое набег России в Украину способно привести к гуманитарному, социальному, экологическому и экономическому кризису в Европе. Миллион сирийских беженцев покажутся мелочью по сравнению с десятком миллионов украинцев, которые сразу же устремятся на запад, стоит русским танкам пересечь границу. А нефтепроводы, ядерные реакторы, плотины? Разрушение этой инфраструктуры нанесет серьезный урон странам Евросоюза. Ужас Европы в такой ситуации будет легко усилить с помощью пропагандистов и «друзей Путина». А там и до падения правительств и развала Евросоюза недалёко.

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США, как гарант мира в Европе, окажется в очень сложном положении. Это та самая ситуация, когда старушка Европа будет требовать вмешаться и одновременно настаивать на невмешательстве США в российско-украинскую войну, «чтобы не провоцировать Путина». По сути, безумный сценарий, предложенный Прохановым — это агрессия против стран НАТО, где военная компонента используется против страны, не защищённой Альянсом.

Полномасштабная война России с Украиной — это гибридная война России против США и НАТО. И тут наилучшей тактикой будет заранее обозначить международную позицию, что любая попытка РФ начать полномасштабные военные действия против Украины будет расценена именно как начало войны против Евросоюза. Путин и его окружение должны чётко понимать, что это для них Сирия покажется цветочками, вздумай они использовать войну в Украине для ослабления США и Европы. Именно эту мысль наша дипломатия сейчас должна доносить до всех заинтересованных сторон: «Угроза реальна, мы, конечно, будем драться, но вы должны понимать, чем ваше невмешательство и попытки не провоцировать Россию уже оборачивается и еще обернутся для ваших стран и союзов».

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