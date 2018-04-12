В киевском Мемориале жертв Голодомора открылась фотовыставка, на которой представлены десять историй живых свидетелей, которым сейчас более девяноста лет, о геноциде украинского крестьянства в 1932-33 годах.

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Сотрудники Национального музея «Мемориал жертв Голодомора» летом 2017 года совершили экспедиционные выезды в села Фастовского, Барышевского, Обуховского и Киево-Святошинского районов Киевской области, а также в Киеве записали свидетельства людей, которые пережили Голодомор и являются свидетелями этого преступления. Среди них — 99-летняя Александра Зверховская из Марьяновки, 93-летний вынужденный переселенец с Луганщины Николай Онищенко, 96-летняя заведующая краеведческим музеем в Березани Галина Рых. Воспоминания незнакомых между собой людей поражают своей типичностью, каждое из них является дополнительным доказательством преступления геноцида, совершенного коммунистической советской властью по отношению к украинским крестьянам. Отрывки рассказов каждого из десяти героев на выставке сплетаются в единый рассказ, искренний и эмоциональный. Вместе с тем, из-за несказанной печали от потери близких людей, потерянного детства, искалеченной судьбы проступает стойкость духа этих пожилых людей, мудрость, приобретенная в течение непростой жизни, и светлая любовь к людям, информирует svodka.net.

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