Блоги



Блоги



Егор Фирсов

Егор Фирсов Бывший народный депутат. все материалы автора → В деле взяточника из БПП Розенблата наметился интересный поворот, он теперь – пострадавший Сегодня 13.14 | комментариев: В деле взяточника из БПП Борислава Розенблата наметился интересный поворот, он теперь – пострадавший. Это стало возможным благодаря доблестной ГПУ, которая ведет собственную игру против НАБУ в рамках дела о "провокации взятки".Получается, Розенблат сначала вымогал и получал взятку – и это ок, а когда агент НАБУ предложил еще, а Розенблат с радостью согласился, – это уже провокация и совсем нечестно.Короче, у меня такое чувство, что по итогу Борислав Розенблат станет заместителем генпрокурора, все к тому идет. Источник: Егор Фирсов / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора



Теги: егор фирсов