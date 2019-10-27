Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники.

«Четыре сенатора США требуют от госсекретаря Майка Помпео расследования сообщений о том, что поддерживаемые Турцией силы использовали боеприпасы с белым фосфором в ходе наступления Турции на северо-восток Сирии», - говорится в сообщении.

Сенаторы-демократы Крис Ван Холлен, Патрик Лихи, Ричард Блюментал, а также республиканка Марша Блэкберн направили госсекретарю письмо с требованием предоставить ответ на их требование к 1 ноября.

Сенаторы хотят выяснить, как боеприпасы с белым фосфором могли попасть к турецким военным, было ли их применение нарушением международного права, и если да, то как на это будет реагировать Вашингтон. Также сенаторы требуют узнать, принимали ли вооруженные силы Турции (и какие именно подразделения) решение о применении белого фосфора самостоятельно или же действовали по указанию властей страны.

Как отмечает издание, использование белого фосфора в военных целях не запрещено, однако его использование в качестве взрывных снарядов в районах проживания мирных жителей запрещено международным правом.

Боеприпасы с белым фосфором используются западными военными, в основном, для создания дымовых завес, маскирующих движение и расположение сил, но они также могут использоваться в качестве взрывных снарядов. Когда оболочка взрывается, химическое вещество внутри создает густое белое облако. Плоть человека, попавшего в это облако, сгорает до костей.

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