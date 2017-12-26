Plaza Hotel Нью-Йоркский отель, в котором проходили съемки легендарного новогоднего фильма "Один дома 2", предложил прожить день из жизни главного героя картины Кевина Маккаллистер. Соответствующее объявление размещено на сайте отеля, передает

В частности, акцию отель планирует запустить в честь 25-летия фильма в следующем году. Забронировать номер можно до 28 октября 2018 года.

За 895 долларов Plaza Hotel предоставит поклонникам фильма аутентичное меню ресторана 1992 года, эксклюзивную коллекцию дисков с пятью сериями комедии, памятные сувениры и даже возможность насладиться огромным мороженым, которое персональный дворецкий доставит лично в номер.

Кроме того, дополнительные опции предусматривают экспресс-пропуск на смотровую площадку 86-го этажа Эмпайр-стейт-билдинг, четырехчасовой поездку на лимузине по Нью-Йорку и доступ на каток Wollman Rink.

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