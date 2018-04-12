По мнению посла, Украина уже сейчас движется к членству в Альянсе

Об этом она заявила на панельной дискуссии в рамках Киевского форума, организованного фондом OpenUkraine, передает "Европейская правда".

"Мы хотим, чтобы Украина стала членом НАТО, могу вас заверить" , - заявила она.

По мнению посла, Украина уже сейчас движется к членству в Альянсе, поскольку выполняет Годовые национальные планы (РНП). "Путь к членству - длинный для многих стран. Ничего не происходит сразу. Годовой национальный план (в случае Украины) - это хороший путь к членству" , - считает она.

Представительница США при Альянсе подчеркнула, что она осознает возможность протеста РФ в случае дальнейшего сближения и вступления Украины в НАТО.

"Мы в случае Черногории увидели, что Россия становится довольно агрессивной, когда страны решают присоединиться к НАТО" , - заявила она, добавив, что Россия обычно прибегает к методам гибридной войны, кибервойны и дестабилизации других государств, пытаясь изменить их позицию.