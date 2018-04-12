Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон поддержала членство Украины в альянсе.

Об этом она сказала в ходе Киевского форума безопасности, отвечая на вопрос LB.ua.

«Естественно, мы будем искать дальнейшие пути усиления отношений с Украиной. Мы видим здесь разные опции и варианты. […] Хочу заверить, что мы будем рады такому членству в НАТО», — сказала Хатчисон.

«Реакция России не будет позитивной. По опыту Черногории мы видели, что действия России могут быть агрессивными. […] Но НАТО должно провести линию между Украиной и тем, что может позволить себе Россия против Украины. Мы продолжим нашу поддержку до тех пор, пока российские силы не покинут Украину», — добавила она.

Хатчисон при этом отметила, что Украине для вступления в НАТО предстоит многое сделать не только в плане реформирования армии, но и в борьбе с коррупцией.

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