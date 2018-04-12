Президент Украины Петр Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ.

Об этом он заявил на одиннадцатом киевском форуме по безопасности.

Порошенко предложил "окончательно закрыть украинское представительство при соответствующих институтах в Минске".

Кроме того, президент поручил инвентаризировать всю договорно-правовую базу, заключенную Украиной в рамках СНГ, "на предмет соответствия национальным интересам".

Также президент пообещал внести в Раду проект о немедленном прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией.

По его словам, останутся в силе положения документа, в которых отмечается, что стороны "уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ".

Как заявил Порошенко, этот договор не совместим с национальными интересами Украины и реализацией ее "права на самооборону".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на расширение военной помощи США для Киева.

"Решение о предоставлении оборонительного летального вооружения Украины — я благодарен США", — сказал Порошенко на XI киевском форуме по безопасности, выразив уверенность, что такая помощь "должна быть расширена".

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