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Порошенко на 4 году войны решил выйти из СНГ
12.04.2018 12:34

Президент Украины Петр Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ.

 

Порошенко на 4 году войны решил выйти из СНГ

Об этом он заявил на одиннадцатом киевском форуме по безопасности.

Порошенко предложил "окончательно закрыть украинское представительство при соответствующих институтах в Минске".

Кроме того, президент поручил инвентаризировать всю договорно-правовую базу, заключенную Украиной в рамках СНГ, "на предмет соответствия национальным интересам".

Также президент пообещал внести в Раду проект о немедленном прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией.

По его словам, останутся в силе положения документа, в которых отмечается, что стороны "уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ".

Как заявил Порошенко, этот договор не совместим с национальными интересами Украины и реализацией ее "права на самооборону".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на расширение военной помощи США для Киева.

"Решение о предоставлении оборонительного летального вооружения Украины — я благодарен США", — сказал Порошенко на XI киевском форуме по безопасности, выразив уверенность, что такая помощь "должна быть расширена".

 

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