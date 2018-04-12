iPhone: пользователи обнаружили смешную функцию в смартфоне Apple (ФОТО) На днях в Twitter пользователь peanut section опубликовал свое новое открытие. Парень заметил, что панорамная съемка в iPhone способна искажать разные предметы. Снимки, полученные с помощью панорамной сьемки, получаются очень милыми. , информирует svodka.net. После этой записи в Twitter начали «заливать» подобные снимки и другие владельцы iPhone. Самыми смешными получаются автомобили и автобусы – они напоминают игрушечные машинки. Предлагаем вам подборку самых забавных снимков, полученных с помощью камеры смартфона Apple. svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/ svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

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