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iPhone: пользователи обнаружили смешную функцию в смартфоне Apple (ФОТО)
12.04.2018 12:36
iPhone: пользователи обнаружили смешную функцию в смартфоне Apple (ФОТО)

На днях в Twitter пользователь peanut section опубликовал свое новое открытие. Парень заметил, что панорамная съемка в iPhone способна искажать разные предметы.

Снимки, полученные с помощью панорамной сьемки, получаются очень милыми. , информирует svodka.net.

После этой записи в Twitter начали «заливать» подобные снимки и другие владельцы iPhone. Самыми смешными получаются автомобили и автобусы – они напоминают игрушечные машинки.

Предлагаем вам подборку самых забавных снимков, полученных с помощью камеры смартфона Apple.

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