Завуч школы и кандидат в местные депутаты от партии "Наш край" Светлана Дядюшева сделала замечание главе Александровской райгосадминистрации и не разрешила ему на родительском собрании агитировать за провластного кандидата, сообщили в политсиле. В партии заявили, что будут обжаловать приказ об увольнении Дядюшевой Фото: comments.ua Дядюшева во время родительского собрания сделала замечание председателю Александровской райгосадминистрации за его агитацию за "своего" кандидата."Светлана Дядюшева, которая баллотируется в совет объединенной территорииальной общины (ОТО) от "Нашего края", проработала в школе 32 года. После того как она не позволила главе РГА агитировать на родительском собрании за провластного кандидата, ее вызвал директор и попросил подписать приказ об увольнении. Мы считаем этот случай давлением на оппозиционную партию", – сказано в заявлении.Агитация в школах запрещена, и руководитель района грубо нарушал закон, напомнили партийцы."Сегодня власть понимает, что теряет поддержку между людей. Выборы в ОТО доказали, что люди доверяют новым политическим силам. "Наш край" по результатам выборов в ОТО сегодня входит в пятерку партий с наибольшим уровнем доверия. Поэтому власть пытается любыми методами устранить конкурентов", – подчеркнули в "Нашем крае".В партии заявили, что будут обжаловать приказ об увольнении Дядюшевой.Ближайшие выборы в 40 советов, в том числе и в Александровской ОТО Донецкой области, пройдут 29 апреля.Главой Александровской райгосадминистраци был в 2014 году назначен Николай Мачульский. Указ и.о. президента Александра Турчинова об этом опубликован на сайте Верховной Рады. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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