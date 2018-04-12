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"Наш край": В Донецкой области уволили завуча школы, которая не разрешила главе РГА агитировать на родительском собрании
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12.04.2018 12:36
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Завуч школы и кандидат в местные депутаты от партии "Наш край"
Светлана Дядюшева сделала замечание главе Александровской
райгосадминистрации и не разрешила ему на родительском собрании
агитировать за провластного кандидата, сообщили в политсиле. В
партии заявили, что будут обжаловать приказ об увольнении Дядюшевой
Фото: comments.ua Дядюшева во время родительского собрания сделала
замечание председателю Александровской райгосадминистрации за его
агитацию за "своего" кандидата."Светлана Дядюшева, которая
баллотируется в совет объединенной территорииальной общины (ОТО) от
"Нашего края", проработала в школе 32 года. После того как она не
позволила главе РГА агитировать на родительском собрании за
провластного кандидата, ее вызвал директор и попросил подписать
приказ об увольнении. Мы считаем этот случай давлением на
оппозиционную партию", – сказано в заявлении.Агитация в школах
запрещена, и руководитель района грубо нарушал закон, напомнили
партийцы."Сегодня власть понимает, что теряет поддержку между
людей. Выборы в ОТО доказали, что люди доверяют новым политическим
силам. "Наш край" по результатам выборов в ОТО сегодня входит в
пятерку партий с наибольшим уровнем доверия. Поэтому власть
пытается любыми методами устранить конкурентов", – подчеркнули
в "Нашем крае".В партии заявили, что будут обжаловать приказ об
увольнении Дядюшевой.Ближайшие выборы в 40 советов, в том числе и в
Александровской ОТО Донецкой области, пройдут 29 апреля.Главой
Александровской райгосадминистраци был в 2014 году назначен Николай
Мачульский. Указ и.о. президента Александра Турчинова об
этом опубликован на сайте Верховной Рады.
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