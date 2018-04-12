За прошедшие сутки боевики на Донбассе обстреляли жилые кварталы Авдеевки. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает

"За прошедшие сутки, ночью оккупанты обстреляли жилые кварталы старой Авдеевки. Как сообщалось в результате попадания нескольких минометных мин, повреждено жилье и техническое здание по улице Лермонтова. К счастью, в результате обстрелов, местные жители не пострадали", - сообщил Гуцуляк.

Факт обстрела был зафиксирован правоохранителями и офицерами СЦКК, открыто уголовное производство по статье "терроризм".

Как сообщал за минувшие сутки зафиксировано 38 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, ни один украинский военный не пострадал.

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