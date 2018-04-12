России угрожает Крымский (Восточный) сценарий образца 1854-1856 гг. Как и в середине XIX столетия, Россия влезла в конфликт на Ближнем Востоке. Переоценила свои силы и оказалась в международной изоляции. Хозяева Запада сформировали мощную коалицию: США, Англия, Франция. Западную коалицию поддерживают арабские монархии, которым Б. Асад тоже стоит поперек горла. И наш турецкий «друг» Эрдоган угрожает Дамаску. Более того, Турция явно поддерживает преступный режим в Киеве в вопросе Донбасса и принадлежности Крыма. Эрдоган идёт по пути создания турецкого «халифата» с идеологией пантюркизма, панисламизма и нового османизма. Коренные противоречия Руси-России и Турции никуда не делись: это и сирийский вопрос, и вопрос проливов и Константинополя, и армянский вопрос, и крымский вопрос, и вопрос господства в бассейне Чёрного моря. Турция претендует на господство в тюркских и мусульманских регионах России. При этом Эрдоган практично не забывает осваивать наши ресурсы в деле развития атомной программы Турции, снабжения турецкого рынка русским газом, проникновения турецких товаров на наш рынок и т. д.

У нас же друзей и союзников нет. Сербия разгромлена, Белград взял курс на интеграцию в Евросоюз и НАТО. Сирия разгромлена и расчленена. Её земли топчут оккупанты, включая наших турецких «партнеров». Асад даже округ Дамаска не весь контролирует, держится только при помощи иранских и русских штыков. Иран сам под ударом. Кроме того, предыдущая политика Москвы, которая очень долго заигрывала с западными «друзьями», оттолкнула Тегеран, который раньше очень нуждался в нашей поддержке и общих программах развития. То есть Москва и Тегеран только тактические союзники (в некоторых вопросах). В Сирии мы поддерживает Асада, но и здесь у нас различные интересы. Так, Иран – враг Израиля, и еврейская авиация регулярно наносит удары по позициям и складам иранских подразделений. А для либеральной Москвы Иерусалим — друг. Кроме того, у Москвы и Тегерана разные взгляды на проблему раздела и освоения ресурсов Каспия.

Китай любят называть нашим «стратегическим союзником». Но это не так. Китай был нашим союзником и другом, когда у нас был свой проект развития, и Россия была сверхдержавой (при Сталине). Тогда мы были «старшим братом» для китайцев. Теперь ситуация изменилась: Китай стал экономической сверхдержавой. Высокие технологии в сфере космоса и военного дела Пекин с постсоветского пространства выкачал. Китай заинтересован в рынке Европы и создает «Новый шелковый путь». Китай захватил мощные финансово-экономические позиции в Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америке. Началась и военная экспансия, пока осторожная, но дело положено. Пекин имеет определённые контакты с правящими домами Англии, династией Виндзоров и Ротшильдами. Китайские драконы при поддержке части глобальной элиты создают свой мировой порядок, свою мировую валюту – золотой юань. Россия при таком сценарии – это только «труба», сырьевой придаток, поставляющий энергоресурсы, лес, металлы, сельхозпродукты и т. д. В долгосрочной перспективе, при дальнейшей деградации страны и вымирании русского народа, Китай просто заберёт земли до Урала. Китайские туристы уже присматривают земли «нового Китая» — Байкал, огромные реки, лесные массивы, земли Сибири, не отравленные, как самом Китае.

Очевидно, что последние информационные удары по Москве («дело Скрипаля», химическая нападение в Сирии), усиление экономического давления и военный психоз, с приготовлением нападения на Дамаск, всё это продолжение четвертой мировой войны, которая началась в 2013 году. Хозяева Запада проводят «перезагрузку матрицы», продолжают строительство «нового мирового порядка» — глобальной неорабовладельческой цивилизации. Атака Дамаска уже практически неизбежна. Основная цель – втянуть в большую войну Иран и Израиль. Расширение войны, зоны инферно. Хозяева США по-прежнему пытаются дестабилизировать Евразию, превратить её в поле боя. Чтобы выиграть время для рывка США в будущее, пока ресурсы и силы остальных игроков будут сгорать в войне.

Москва может принять два проигрышных сценария, если продолжит действовать в рамках игры Запада. Оба сценария устраивают Вашингтон. Во-первых, сидеть в местах базирования и закрыть глаза на избиение Дамаска. С неизбежной активизацией противников режима Асада. В итоге Асада свергнут. Россия утратит законные основания на присутствие в Сирии. Придётся уйти. Сирию окончательно разделят на сферы влияния победители. Следующим будет Иран, с подключением Израиля и его проектом «Великого Израиля» – «Нового Иерусалима».

Во-вторых, оказать сопротивление, пытаясь спасти власть Б. Асада. Однако с учётом изолированности театра боевых действий от России и полного превосходства противника в силах и средствах поражение непременно. Российская авиагруппа в Сирии, элементы ПВО, отдельные корабли не смогут остановить массированный удар США с союзниками. Не может Москва и быстро усилить группировку в Сирии, так как Турция легко закроет проливы, как член НАТО. Сказки про ракетно-ядерную сила можно забыть. При локальном конфликте Москва не будет наносить ядерные удары по Лондону, Парижу, Вашингтону, Анкаре и Эр-Рияду. Это путь к самоубийству. Кроме того, либералы-западники, преобладающие в нашей властной элите, просто психологически не могут воевать с Западом и мировым сообществом. Все их капиталы, имущество, а также жены, дети – там. Запад для них «Мекка и Медина», земля обетованная.

Локальное военное поражение, с учётом усилением санкций, дальнейшего финансово-экономического давления, приведёт к обвалу российской экономики «трубы». Это будет вроде поражения в Крымской войне или Цусимы-2 (поражение от Японии в 1904-1905 гг.) с активизацией всех негативных тенденций, которые копились три десятилетия. Кроме того, западные спецслужбы и «пятая колонна» вполне могут организовать несколько техногенных катастроф, аварий, пожаров и локальных бунтов (к примеру, на основе экологических протестов) в самой России. Затем возможен дворцовый переворот с приходом к власти новых «февралистов»-западников (кудрины, шуваловы, собчак) уже со всей полнотой власти. Далее последует попытка «нормализовать отношения» с Западом, по сути, капитуляция. Сдача Донбасса, Крыма, контрибуция Киеву. Дальше — больше. Трамп уже предлагает разоружаться. Однако разоружиться будет только Россия, Вашингтон только даст обещания, которые легко нарушит.

Что делать?

Во-первых, можно признать поражение и уйти из Сирии. Всё равно победить бандформирования не удалось. Сирию уже расчленили и частично оккупировали внешние игроки. Идея «Турецкого потока» в первоначальном виде провалилась. Москва уже раза три так делала. Говорили о «победе» и выводили войска. Правда, частично и вскоре восстанавливали группировку, даже усиливали. Сосредоточиться на внутренних проблемах. Мировая смута так или иначе будет продолжаться. Необходимо сконцентрироваться на задачах сохранения территории, населения и культуры (русскости, русского языка).

После поражения в Крымской (Восточной) войне Петербург так и сделал. Канцлер и глава МИД Александр Горчаков сказал: «Россию упрекают в том, что она изолируется и молчит перед лицом таких фактов, которые не гармонируют ни с правом, ни со справедливостью. Говорят, что Россия сердится. Россия не сердится, Россия сосредотачивается».

Во-вторых, мы можем признать Дамаск стратегическим союзником, Сирию – союзным государством. Заявить, что удары по Дамаску будут рассматриваться как удары по России. Со всеми вытекающими последствиями. Потребовать вывода всех войск интервентов, с территории Сирии – турецких, американских. Начать реальное восстановление союзного государства. Отказ вывести оккупационные силы, к примеру, Турции, приведет к разрыву всех контактов – дипломатических и экономических. Москва может поднять вопрос о статусе проливов и Константинополе, восстановлении Армении (возвращении Западной Армении, находящейся в составе Турции), создании государства курдов и т. д. Жесткая позиция России заставит коллективный Запад отступить. Так в прошлом спасли Кубу.

Второй путь чреват жестким противостоянием с Западом с одновременной жесткой мобилизацией, отказом привязки рубля к нефтедолларовой системе, новой индустриализацией, опричниной по ликвидации вируса либерализма-западничества (Россия в кольце врагов, страна – военный лагерь). Собственно это традиционный путь для Руси-России. Она так жила веками. Необходимо прямо признать, что мы – это отдельная, самобытная цивилизация. У нас свой путь развития, что мы отказываемся от западного капитализма, общества потребления и саморазрушения. Наш идеал – «царство правды».

Большой войны не будет. Ракетно-ядерный запас России не позволит США и НАТО атаковать страну. Запад готов к интервенции в Россию, но только в условиях новой смуты, распада и развала, прихода к власти западников, которые будет «договариваться», сдавая одну позицию за другой. В условиях мобилизации, очищения страны от западничества, «пятой колонны», страны — «военного лагеря», Запад воевать не сможет. К реальной войне хозяева Запада не готовы. Они не самоубийцы. Западные хищники готовы убивать и глумиться над жертвой. Воевать, как бились русские и немцы в годы Великой войны, западный мир в настоящее время не способен. Но гибридная, информационная и экономическая война будет продолжена, как и попытки вызвать новые локальные и региональные конфликты.

Во внешней политике главная задача — вытеснить США и НАТО из Малой Руси (Украины), восстановить единство Великой и Малой Руси, русского народа. Провести денацификацию Украины, суд над военными преступниками и ворами-олигархами. Вернуть собственность и капитал в народную собственность. В самой России крупную промышленность национализировать, признать приватизацию преступной и пересмотреть её итоги.

Таким образом, по-настоящему ответить «мировому сообществу» Москва может только отказавшись от нынешнего вектора развития как культурной и экономической периферии европейской цивилизации, сырьевой «трубы» Запада и Востока. Признать ошибочность прежнего вектора развития. Признать невозможность конвергенции с Западом.

Автор: Самсонов Александр

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