Или почему иногда стоит поговорить о политике по партии шахмат? Дмитрий Шеренговський

Уже не первый раз компания Facebook попадает в подобные скандалы, однако на этот раз, кажется, мы будем иметь гораздо больше открытой информации, чтобы понять, что же случилось и гораздо более радикальные заявления по результатам слушаний. Однако, некоторые скептики все чаще заявляют - нам нужно осознать, что решение компании базируются прежде только на ее бизнес-модели, которая так или иначе конфликтует с интересами пользователей. Более того, на заседании Сената США во вторник 10 апреля, Цукерберг сам заявил, что вынужден соперничать с такими ИТ гигантами как Google, Twitter и Apple .

Впрочем, несмотря на результаты обсуждений, затронут более фундаментальные вопросы безопасности данных пользователей, этот кризис открыла интересный алгоритм распространения и ограничения информации в Facebook, в зависимости от предпочтений пользователя. Поэтому имеют способность социальные сети фильтровать контент, на большее соответствует вашим политическим предпочтениям, одновременно ограничивая новости оппозиционного "политического лагеря"? Последние исследования показывают, что такой алгоритм имеет место, хотя его последствия не являются значительными, как может показаться на первый взгляд.

Фото: Reuters / Stephen Lam

Не секрет, что сегодня мы все живем в "информационных пузырьках", которые определены нашим кругом общения, образованием и источниками получения и распространения информации. Однако, если еще полвека назад наполнения этой "пузыря" информации требовало незаурядных навыков и затрат времени и даже ресурсов, то сегодня мы скорее только вынуждены фильтровать информацию, отсекая то, что нам не нужно - так называемые "информационные шумы". Понимая сколько времени можно попасть зря пробираясь через "джунгли" ненужной информации, ИТ компании разработали алгоритмы персонализации интернет.

Таким образом, давая требование в поисковых сетях таких как Google или Yahoo, мы получаем результаты, автоматически корректируются в зависимости от того, что поисковый сервис знает о нас. При этом, многие данных мы предоставляем охотно, ради той же персонализации. И в основном - это действительно удобный инструмент, экономит наши нервы и время. Скажем, убивая в поле поиска фразу "купить замок", большинство из нас рассчитывает получить выборку адресов, где можно купить дворец в двери, и лишь немногие - выборку родовых замков середины 18 века. С другой стороны, к значительным неудобствам может привести локализация, когда различные онлайн-магазины могут показывать разную цену на товары, в зависимости от страны вашего пребывания.

Листая ленту новостей, нам может показаться, что мы видим поток постов или репост наших друзей и подписок. Однако это чувство является лишь частично правильным. Facebook использует алгоритмы, которые фильтруют и Тэгу сообщения, прежде чем мы увидим. И эти алгоритмы постоянно меняются! Если сначала мы имели дело с количеством "вподобайок" и кликов, то теперь контент оценивается на предмет наибольшего соответствия нашему профилю, интересам и информации, мы распространяем. И только совсем недавно появилась опция показывать те или иные новости приоритетно в порявнянни с другой информацией. Однако нам до сих пор неизвестно и Facebook не открывает эту информацию , Какие именно теги получает скажем ваше свежее семейное фото, алгоритм его дальнейшего распространения и которую еще дополнительную информацию кроме места и времени распространения фото получает и сохраняет сеть.

Но какое это все имеет отношение к фильтрации политически заангажированной информации? Так или иначе, фильтрования и пометка создают ограничения для представителей разных политических лагерей - их "информационные пузыря" могут просто никогда не пересечься. Со временем, это приводит к политической поляризации, поскольку люди не подпадают под параметры тех тем и идей, которые распространяются оппозиционным политическим лагерем. Так, с одной стороны меньше стрессов и провокаций, но с другой это свторюе параллельные миры, которые не понимают друг друга.

В то же время, определить политические преференции социальной сети не так сложно. Первое, мы часто сами об этом отмечаем в своем профиле в Facebook, более того некоторые даже добавляет свою связь с конкретной партийной организацией. Тогда, аналитики сети имеют возможность проиндексировать ваш выбор в определенном диапазоне от крайних либеральных (+2) к крайним консервативных взглядов (-2) и собрать массив информации по четко идентифицированных позициях. А дальше, начинается таргетирования той или иной новости в зависимости от "политического согласования" этой новости с пользователями, опубликовали новость у себя на странице.

В результате получим средний политический индекс любой новости, или даже медиа-ресурса в целом. Наиболее подходящая вашим взглядам новость будет иметь большую вероятность попасть вам на глаза. Представим только, что почти все наши действия в сети так или иначе приводят к будущему попадания в нашу ленту новостей соответствующей таргетированной информации. Этим и воспользовались аналитики Cambridge Analytica , формируя четко таргетированной рекламе и распространяя ее через наиболее удобные для ее распространения каналы. Соответственно, каждый пользователь получит свое, наиболее желательно и однобокое. Так, у нас все равно остается право выбора, но учитываем мы, на основе которых данных мы делаем этот выбор?

Александр Никс. Фото: Bryan Bedder / Getty Images

Знаменитые "армии ботов" могут транслировать вполне трезвые мысли , для привлечения как можно большего количества пользователей и уже тогда формировать контент под их требование, но с четкой целью - помогать пропаганде и манипуляциям в пользу своих заказчиков. Не секрет, что одной из наиболее активных в этом направлении оказалась российская власть и развитая инфраструктура интернет-ботов, финансируемых Кремлем. По некоторым данным, россияне активно вмешивались в последние избирательные кампании США, Германии, Италии, Австрии, Чехии и т.д. и даже в референдуме по Brexit. Марк Цукерберг сам отмечает, что его компания постоянно находится в "гонке вооружений" с Россией из-за фейковые аккаунты, которые пытаются обмануть систему распознавания Facebook и влиять на местные выборы по всему миру.

Исследуя распространение таких новостей на примере 10000000 американских пользователей Facebook, Итан Бакши, Соломон Мессинг и Лада Адамик пришли к выводу, что на самом деле алгоритмы сети способны создать эффект распространения информации одним политическим лагерем, хотя и отметили, что первенство в отборе того, что читать все же пока принадлежит именно пользователю. Поэтому наша медиа-грамотность и информационная гигиена должны быть в активном пользовании каждый раз, когда мы неугодны чужую новость или репост сообщения.