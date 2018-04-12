Стало известно, кого будут приглашать и не приглашать на свадьбу принц Гарри и актриса Меган Маркл, передает Elle .

Новость о том, что даже первые лица государств расстраиваются, не получив приглашения на свадьбу, стала темой дня всех мировых таблоидов.

Сегодня стало официально известно, что принц Гарри и Меган Маркл не пригласили экс-президента США Барака Обаму и его супругу Мишель.

Разгорелись жаркие дискуссии: оказывается, будущих молодоженов и чету Обама связывает давняя дружба.

Впрочем, на мероприятиях такого уровня не место двусмысленным ситуациям: поскольку действующего президента США Дональда Трампа с супругой не позвали, приглашение бывшего президента могло обернуться настоящим дипломатическим скандалом.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, бывший агент и подруга Меган Маркл Джина Нелторп-Коун рассказала, как актриса описывала первое свидание с принцем Гарри.

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