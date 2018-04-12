В противовес, в марте 2013 года считали Россию лидером в освоении космоса только 35% респондентов, Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

Данные опроса «Левада-центра»

Уверенность в космическом лидерстве России резко возросла после начала войны против Украины в 2014 году и оккупации Крыма.

Сейчас 38% граждан РФ слышали о запуске Маском сверхтяжелой ракеты в космос. Однако, 62% ничего об этом не знают. Наиболее осведомлены о событии жители Москвы и респонденты с высшим образованием.

Опрос был проведен «Левада-центром» 23 — 27 марта 2018 между 1600 респондентов. Статистическая ошибка не превышает 3,4%.

«Левада-центр» добавляет, что в октябре 2017 года 55% жителей России верили в сглаз и порчу, а в религиозные чудеса верили 48% россиян.

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