|Больше половины россиян уверены, что их страна на 1-м месте по освоению космоса
|12.04.2018 12:41
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В противовес, в марте 2013 года считали Россию лидером в освоении космоса только 35% респондентов, Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».Автор: Зеркало недели
Данные опроса «Левада-центра»
Уверенность в космическом лидерстве России резко возросла после начала войны против Украины в 2014 году и оккупации Крыма.
Сейчас 38% граждан РФ слышали о запуске Маском сверхтяжелой ракеты в космос. Однако, 62% ничего об этом не знают. Наиболее осведомлены о событии жители Москвы и респонденты с высшим образованием.
Опрос был проведен «Левада-центром» 23 — 27 марта 2018 между 1600 респондентов. Статистическая ошибка не превышает 3,4%.
«Левада-центр» добавляет, что в октябре 2017 года 55% жителей России верили в сглаз и порчу, а в религиозные чудеса верили 48% россиян.
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