Президент Украины Петр Порошенко заявил на 11-м Киевском форуме по безопасности, что предложит Верховной Раде прекратить действие отдельных положений договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

"В этих условиях следующим шагом будет внесение мной в украинский парламент проекта закона о немедленном прекращении действия отдельных положений договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией в части, в которой действие этого договора несовместимо с национальными интересами государства и реализацией нашего украинского права на самооборону", – заявил Порошенко.

"Почему нельзя отменять этот договор, а мы только приостанавливаем действие отдельных статей? Потому что есть важные для Украины положения, в которых стороны, - я цитирую, "уважают территориальную целостность друг друга, стороны подтверждают нерушимость существующих между ними границ".

Президент подчеркнул, что согласно нормам международного права, эти положения договора остаются в силе независимо от будущего аннулирования Радой его отдельных положений.

Напомним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, также именуемый "Большим договором", был подписан 31 мая 1997 года.

Он подчеркнул, что сейчас вокруг Сирии разворачиваются драматические события.

"Все мы надеемся, что удастся избежать наихудшего сценария, но в то же время мы с вами понимаем, что терпение цивилизованного мира не является безграничным, и все, кто стоит за преступлениями против человечности в этой многострадальной стране, должны понести ответственность.

Кто стоит за этим, весь мир, включая и нас с вами, очень хорошо знает, потому что Россия не просто продолжает глумиться над международным правом, общепринятыми принципами международных отношений и демократических ценностей, не уважая даже божьи заповеди в эти праздничные пасхальные дни.

Россия подстрекает, направляет, направляет некий международный клуб диктаторов, который как клуб безумных самоубийц решил бросить вызов всему цивилизованному миру", – заявил он.

Порошенко призвал мир воспринимать Россию со всей серьезностью.

"Если раньше кое-кто предпочел воспринимать поведение Кремля просто как шалости избалованного подростка, то сейчас, наконец, настало время относиться к нему, к этому поведению, как к серьезному преступлению, которое требуют решительной широкой и хорошо скоординированной реакции", - добавил президент.

Порошенко напомнил, что холодная война уже идет и идет довольно давно.

"Эта война уже пересекла наш с вам порог и вошла в наши дома", - сказал Порошенко.

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