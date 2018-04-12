Россия применила к Украине абсолютно новое оружие: военную, экономическую, энергетическую агрессию и вмешательство во внутренние дела. Об этом в ходе 11-го Киевского форума заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает

"Украина, пожалуй, впервые за много лет, стала той страной, в которой применено абсолютно новое оружие - военная агрессия, экономическая агрессия, энергетическая агрессия, вмешательство во внутренние дела. Это то, что сейчас чувствуется уже по всему миру", - сказал Гройсман .



Глава правительства отметил, что главным сейчас является адекватность восприятия ситуации.



"Мы можем убедить врага остановится, или заставить вернуться в пределы своей страны и стать частью цивилизованного мира. Я верю в то, что демократический мир победит, а недемократические, тоталитарные и авторитарные режимы падут", - подчеркнул он.



Как сообщал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Ян Пекло сказал, что восток Украины может стать такой же целью России, которой сейчас является Сирия.

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