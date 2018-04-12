|Гройсман об агрессии РФ: в Украине применено абсолютно новае оружие
|12.04.2018 12:45
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Россия применила к Украине абсолютно новое оружие: военную, экономическую, энергетическую агрессию и вмешательство во внутренние дела. Об этом в ходе 11-го Киевского форума заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает
"Украина, пожалуй, впервые за много лет, стала той страной, в
которой применено абсолютно новое оружие - военная агрессия,
экономическая агрессия, энергетическая агрессия, вмешательство во
внутренние дела. Это то, что сейчас чувствуется уже по всему миру",
- сказал Гройсман .