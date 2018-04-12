|Порошенко пообещал, что Украина официально выйдет из СНГ
|12.04.2018 12:46
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Президент Петр Порошенко предложил подготовить вместе с Кабинетом министров предложения относительно официального прекращения участия Украины в уставных органах СНГ, сообщает УНИАН.
"Учитывая то, что Украина никогда не была членом СНГ, и отказ этой структуры осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы вместе с правительством подготовили предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ, равно как и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институтах в Минске", - заявил глава государства во время выступления на открытии 11-го Киевского форума по безопасности.
Вместе с тем он отметил, что должна быть инвентаризована вся договорно-правовая база, заключенная Украиной в рамках СНГ, на предмет соответствия национальным интересам государства.
"Пользуясь случаем, призываю и наших иностранных партнеров пересмотреть договорные обязательства в отношении РФ, прежде только, на предмет чувствительных сфер сотрудничества", - добавил Порошенко.
Как сообщал svodka.net ранее, Министерство иностранных дел приняло решение выйти из ряда соглашений в рамках СНГ, если они не имеют первостепенного значения для граждан Украины.
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