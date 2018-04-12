Президент Петр Порошенко предложил подготовить вместе с Кабинетом министров предложения относительно официального прекращения участия Украины в уставных органах СНГ, сообщает УНИАН.

"Учитывая то, что Украина никогда не была членом СНГ, и отказ этой структуры осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы вместе с правительством подготовили предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ, равно как и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институтах в Минске", - заявил глава государства во время выступления на открытии 11-го Киевского форума по безопасности.

Вместе с тем он отметил, что должна быть инвентаризована вся договорно-правовая база, заключенная Украиной в рамках СНГ, на предмет соответствия национальным интересам государства.

"Пользуясь случаем, призываю и наших иностранных партнеров пересмотреть договорные обязательства в отношении РФ, прежде только, на предмет чувствительных сфер сотрудничества", - добавил Порошенко.

Как сообщал svodka.net ранее, Министерство иностранных дел приняло решение выйти из ряда соглашений в рамках СНГ , если они не имеют первостепенного значения для граждан Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира