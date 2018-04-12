Основатель соцсети Reddit Стив Хаффман сообщил, что на сайте в 2017 году нашли 944 подозрительных аккаунта, которые могут быть связаны с российской “фабрикой троллей“, между них – аккаунт Rubinjer, распространивший порноролик, в котором якобы запечатлена прежний кандидат в президенты США Хиллари Клинтон. Хаффман отметил, что власть Reddit не обнаружила фактов влияния на выборы в США через заблокированные аккаунты Фото: EPA В список попал аккаунт Rubinjer, распространивший порноролик, в котором якобы запечатлена прежний кандидат в президенты США Хиллари Клинтон. Видеозапись с Reddit распространилась по другим платформам, где ее просмотрели более 250 тысяч раз. О том, что к созданию ролика причастна “фабрика троллей”, в интервью “Дождю” рассказал сотрудник американского офиса “Агентства интернет-исследований” Алан Баскаев.Хаффман отметил, что власть не обнаружила свидетельства о том, что связанные с “фабрикой троллей” аккаунты каким-то образом влияли на выборы президента США. По его словам, около 160 из 944 аккаунтов были закрыты до выборов, в 2015–2016 годах.Основатель Reddit добавил, что в этих аккаунтах не размещалась политическая реклама.Все аккаунты на данный момент остаются доступными, чтобы “позволить модераторам, расследователям и всем вам посмотреть истории их учетных записей“, но вскоре будут удалены.Власти США считают, что расположенное в Санкт-Петербурге "Агентство интернет-исследований" пыталось влиять на выборы американского президента в 2016 году.В феврале 2018 года министерство юстиции США выдвинуло обвинения 13 россиянам по этому делу. Вашингтон будет добиваться их экстрадиции.В апреле руководство Facebook удалило 270 страниц, которые имели отношение к "фабрике троллей". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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