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Основатель Reddit обнаружил связь создателя фейкового порноролика с участием Хиллари Клинтон с “фабрикой троллей”
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12.04.2018 12:46
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Основатель соцсети Reddit Стив Хаффман сообщил, что на сайте в 2017
году нашли 944 подозрительных аккаунта, которые могут быть связаны
с российской “фабрикой троллей“, между них – аккаунт Rubinjer,
распространивший порноролик, в котором якобы запечатлена прежний
кандидат в президенты США Хиллари Клинтон. Хаффман отметил, что
власть Reddit не обнаружила фактов влияния на выборы в США через
заблокированные аккаунты Фото: EPA В список попал аккаунт Rubinjer,
распространивший порноролик, в котором якобы запечатлена прежний
кандидат в президенты США Хиллари Клинтон. Видеозапись с Reddit
распространилась по другим платформам, где ее просмотрели более 250
тысяч раз. О том, что к созданию ролика причастна “фабрика
троллей”, в интервью “Дождю” рассказал сотрудник американского
офиса “Агентства интернет-исследований” Алан Баскаев.Хаффман
отметил, что власть не обнаружила свидетельства о том, что
связанные с “фабрикой троллей” аккаунты каким-то образом влияли на
выборы президента США. По его словам, около 160 из 944 аккаунтов
были закрыты до выборов, в 2015–2016 годах.Основатель Reddit
добавил, что в этих аккаунтах не размещалась политическая
реклама.Все аккаунты на данный момент остаются доступными, чтобы
“позволить модераторам, расследователям и всем вам посмотреть
истории их учетных записей“, но вскоре будут удалены.Власти США
считают, что расположенное в Санкт-Петербурге "Агентство
интернет-исследований" пыталось влиять на выборы американского
президента в 2016 году.В феврале 2018 года министерство юстиции
США выдвинуло обвинения 13 россиянам по этому делу. Вашингтон
будет добиваться их экстрадиции.В апреле руководство Facebook
удалило 270 страниц, которые имели отношение к "фабрике троллей".
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