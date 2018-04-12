|
Порошенко предложил, чтобы Украина официально прекратила участие в уставных органах СНГ
|
12.04.2018 12:46
|
Украина должна закрыть свое представительство при СНГ в Минске,
заявил президент Петр Порошенко. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Порошенко: Пользуясь случаем, призываю и
наших иностранных партнеров пересмотреть договорные обязательства с
РФ, прежде только на предмет чувствительных сфер сотрудничества
Фото: president.gov.ua "Исходя из того, что Украина никогда
не была и не является сейчас членом СНГ, из отказа этой структуры
осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы вместе с
правительством подготовили предложения относительно официального
прекращения нашего участия в уставных органах СНГ, равно как и
окончательного закрытия украинского представительства при
соответствующих институциях в Минске", – заявил он.Порошенко
добавил, что нужно инвентаризировать всю нормативно-правовую
базу, составленную Украиной в рамках СНГ, на предмет соответствия
национальным интересам государства."Пользуясь случаем, призываю и
наших иностранных партнеров пересмотреть договорные обязательства с
РФ, прежде только на предмет чувствительных сфер
сотрудничества", – сказал президент.СНГ было создано 8 декабря
1991 года. Украина не подписала Устав СНГ от 22 января 1993 года.В
Минске находится постоянное представительство Украины при
координационных институтах СНГ.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира