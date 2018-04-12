Украина должна закрыть свое представительство при СНГ в Минске, заявил президент Петр Порошенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Порошенко: Пользуясь случаем, призываю и наших иностранных партнеров пересмотреть договорные обязательства с РФ, прежде только на предмет чувствительных сфер сотрудничества Фото: president.gov.ua "Исходя из того, что Украина никогда не была и не является сейчас членом СНГ, из отказа этой структуры осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы вместе с правительством подготовили предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ, равно как и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институциях в Минске", – заявил он.Порошенко добавил, что нужно инвентаризировать всю нормативно-правовую базу, составленную Украиной в рамках СНГ, на предмет соответствия национальным интересам государства."Пользуясь случаем, призываю и наших иностранных партнеров пересмотреть договорные обязательства с РФ, прежде только на предмет чувствительных сфер сотрудничества", – сказал президент.СНГ было создано 8 декабря 1991 года. Украина не подписала Устав СНГ от 22 января 1993 года.В Минске находится постоянное представительство Украины при координационных институтах СНГ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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