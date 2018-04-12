Погода, Новости, загрузка...
Порошенко: Россия руководит "международным клубом" диктаторов, который решил бросить вызов миру
12.04.2018 12:47
Порошенко: Россия руководит "международным клубом" диктаторов, который решил бросить вызов миру
Президент считает, что холодная война в мире уже давно идет
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия подстрекает, направляет, направляет "международный клуб" диктаторов, который решил бросить вызов всему цивилизованному миру.
Порошенко: Россия руководит "международным клубом" диктаторов, который решил бросить вызов миру Фото: gettyimages.com

"Россия не просто продолжает глумиться над международным правом, общепринятыми принципами международных отношений и демократических ценностей, не уважая даже заповеди в эти праздничные дни Пасхи. Россия подстрекает, направляет, направляет некий« международный клуб диктаторов ", который как" клуб безумных самоубийц " решил бросить вызов всему цивилизованному миру " , - сказал Порошенко, передает " 112 Украина ".

Порошенко призвал мир воспринимать Россию со всей серьезностью.

"Если раньше некоторые хотел воспринимать поведение Кремля просто как шалости избалованного подростка, то сейчас, наконец, пришло время относиться к ней, к этой поведения, как в серьезных преступлений, которые требуют решительной широкой и хорошо скоординированной реакции" , - добавил Президент.

Порошенко напомнил, что холодная война уже идет, и идет довольно давно.

"Эта война уже пересекла наш с вам порог и вошла в наши дома" , - сказал Порошенко.

Напомним, что  Президент Украины Петр Порошенко поручил подготовить решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против российских олигархов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить