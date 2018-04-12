Президент считает, что холодная война в мире уже давно идет

"Россия не просто продолжает глумиться над международным правом, общепринятыми принципами международных отношений и демократических ценностей, не уважая даже заповеди в эти праздничные дни Пасхи. Россия подстрекает, направляет, направляет некий« международный клуб диктаторов ", который как" клуб безумных самоубийц " решил бросить вызов всему цивилизованному миру " , - сказал Порошенко, передает " 112 Украина ".

Порошенко призвал мир воспринимать Россию со всей серьезностью.

"Если раньше некоторые хотел воспринимать поведение Кремля просто как шалости избалованного подростка, то сейчас, наконец, пришло время относиться к ней, к этой поведения, как в серьезных преступлений, которые требуют решительной широкой и хорошо скоординированной реакции" , - добавил Президент.

Порошенко напомнил, что холодная война уже идет, и идет довольно давно.

"Эта война уже пересекла наш с вам порог и вошла в наши дома" , - сказал Порошенко.