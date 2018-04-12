|Порошенко: Россия руководит "международным клубом" диктаторов, который решил бросить вызов миру
|12.04.2018 12:47
|
Президент считает, что холодная война в мире уже давно идетПрезидент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия подстрекает, направляет, направляет "международный клуб" диктаторов, который решил бросить вызов всему цивилизованному миру.
Фото: gettyimages.com
"Россия не просто продолжает глумиться над международным правом, общепринятыми принципами международных отношений и демократических ценностей, не уважая даже заповеди в эти праздничные дни Пасхи. Россия подстрекает, направляет, направляет некий« международный клуб диктаторов ", который как" клуб безумных самоубийц " решил бросить вызов всему цивилизованному миру " , - сказал Порошенко, передает " 112 Украина ".
Порошенко призвал мир воспринимать Россию со всей серьезностью.
"Если раньше некоторые хотел воспринимать поведение Кремля просто как шалости избалованного подростка, то сейчас, наконец, пришло время относиться к ней, к этой поведения, как в серьезных преступлений, которые требуют решительной широкой и хорошо скоординированной реакции" , - добавил Президент.
Порошенко напомнил, что холодная война уже идет, и идет довольно давно.
"Эта война уже пересекла наш с вам порог и вошла в наши дома" , - сказал Порошенко.
Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко поручил подготовить решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против российских олигархов.