|Канада исключает отмены виз для украинском
|12.04.2018 12:50
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"Мы будем изучать возможности пошаговой либерализации визового режима"Канада работает над либерализацией визового режима с Украиной, но отменять визы не будет.
Роман Ващук: Фото: censor.net.ua
Об этом заявил посол страны Роман Ващук на Киевском форуме, сообщаетLB.ua.
"Я не говорил бы о возможном безвизовом режиме Украины и Канады. Все зависит от миграционных движений, которые мы наблюдаем" , - сказал Ващук.
"Визовая политика Канады определяется факторами, которые важны для нас. Мы только в конце прошлого года отменили визы для Румынии и Болгарии, которые более 10 лет являются членами ЕС. Это постепенный процесс. Наши представители посольства и Министерства миграции проводят встречи в Украине. Мы будем изучать возможности пошаговой либерализации визового режима между Украиной и Канадой " , - отметил Ващук.
Ранее iPress.ua сообщал, что в ряд Канады пока не рассматривает возможность введения безвизового режима поездок для украинских.
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