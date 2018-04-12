"Мы будем изучать возможности пошаговой либерализации визового режима"

Об этом заявил посол страны Роман Ващук на Киевском форуме, сообщает LB.ua.

"Я не говорил бы о возможном безвизовом режиме Украины и Канады. Все зависит от миграционных движений, которые мы наблюдаем" , - сказал Ващук.

"Визовая политика Канады определяется факторами, которые важны для нас. Мы только в конце прошлого года отменили визы для Румынии и Болгарии, которые более 10 лет являются членами ЕС. Это постепенный процесс. Наши представители посольства и Министерства миграции проводят встречи в Украине. Мы будем изучать возможности пошаговой либерализации визового режима между Украиной и Канадой " , - отметил Ващук.