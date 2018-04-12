Во время встречи также обсуждались перспективы расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества

Украина и Литва будут вместе мешать реализации российского проекта «Северный поток-2», с помощью которого Москва намерена поставлять газ европейцам в обход Киева, информирует svodka.net.

В частности, президент Петр Порошенко и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис по итогам встречи подтвердили необходимость дальнейшей совместной работы по актуальным вопросам европейской энергетической безопасности, говорится на сайте главы государства.

В этом контексте было положительно отмечено намерение Украины официально присоединиться к работе Центра передового опыта НАТО по энергетической безопасности, который расположен в Вильнюсе.

Во время встречи также обсуждались перспективы расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе возможности привлечения в Украину новых литовских инвестиций.

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При этом премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что по итогам 2017 года взаимная торговля Украины и Литвы превысила 1 млрд долларов, и Киев будет лишь усиливать сотрудничество с Вильнюсом – активным политическим союзником и важным экономическим партнером.

Кроме того, стороны обсудили перспективы логистических возможностей, в том числе в рамках работы контейнерного железнодорожного маршрута «Викинг» между портами Черного и Балтийского морей.

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