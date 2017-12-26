На установку в доме солнечной батареи, семья в Киевской области потратила $ 30 тыс.

С 30 тыс. киловатт часов в год, которые производит станция, семья потребляет только 12 тыс. Неиспользованную электроэнергию продает государству, передает со ссылкой на .

По условиям зеленого тарифа, Киевоблэнерго обязано выплачивать семье около 65 тыс. грн на полгода.

Тариф ввели 5 лет назад. Граждане покупают и монтируют солнечные батареи, ветряки и другие альтернативные электростанции. В то время, государство обязано покупать у них остатки энергии.

К 2020 году обязано платить тем, кто установил солнечные батареи, почти по 6 грн за киловаттчаса. В сумме - это свыше 10 тыс. грн в месяц, когда солнце хорошо припекает.

108 солнечных панелей, которые могут производить электроэнергию, установил на крыше собственного дома житель города Дубно Ровенской области. Солнечные панели могут производить до 38 киловатт электроэнергии в час.

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