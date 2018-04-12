Британская полиция опубликовала заявление Юлии Скрипаль, пережившей отравление нервно-паралитическом ядом «Новичок». Пострадавшая заявила, что не желает визита в Англию ее двоюродной сестры Виктории и не хочет принимать помощь от российского посольства.

В своем сообщении, опубликованном на Скотланд-Ярда, она рассказала о состоявшейся 9 апреля выписке из районной больницы Солсбери, поблагодарив локальный персонал за уход и доброту. По словам Юлии, ее отец все еще находится в тяжелом состоянии, отмечая, что и сама она пока не до конца оправилась от произошедшего.

«Я тоже все еще страдаю от воздействия нервной-паралитического вещества, примененного против нас, — говорится в заявлении. — Моя жизнь полностью отличается от привычной, и я пытаюсь свыкнуться с новыми перспективами, а также прийти в себя после нападения».

Юлия отметила, что в настоящее время «специально обученные офицеры» заботятся о ней и объясняют значение различных следственных процедур, которые проводятся в связи с химической атакой в Солсбери.

Комментируя предложение о помощи со стороны российского посольства, Юлия подчеркнула, что отказывается от нее.

«Я узнала о том, что посольство любезно предложило мне помощь. В настоящий момент я не желаю ее принять, однако, если передумаю, то мне известно, как с ними связаться, — сказала она. — Самое главное, что я в безопасности и чувствую себя все лучше, однако пока не довольно здорова для того, чтобы выступить с полноценным интервью для СМИ, хотя и хотела бы сделать это в будущем».

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Юлия подчеркнула, что автором всех заявлений, публикуемых от ее имени, является она сама.

«Хочу заверить, что никто говорит от моего имени и от имени моего отца», — заявила пострадавшая.

Поблагодарив свою родственницу Викторию за попытки помочь, Юлия объявила, что не хочет ее приезда в Соединенное Королевство, а также обратила внимание на то, что мнение родственницы не должно ассоциироваться с мнением самой Юлии и ее отца.

«Я спасибо свою двоюродную сестру Викторию за ее заботу о нас, однако прошу ее не навещать меня и не пытаться связаться со мной в данный момент, — заявляет Юлия. — Ее мнения и утверждения — не мои и не моего отца».

Свое обращение она завершила просьбой к СМИ набраться «понимания и терпения», сообщив, что пока не желает общаться с прессой.

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