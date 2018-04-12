|Прокурору из Винницкой сообщено о подозрении - НАБУ
|12.04.2018 12:53
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Заместителю прокурора Винницкой области, уличенному "на горячем" 10 апреля 2018 детективами НАБУ вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуроров САП, 12 апреля сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.2 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление влиянием"). Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Накануне о подозрении сообщено еще двум лицам-соучастникам преступления.
Прокурора разоблачены сразу после получения неправомерной выгоды
в размере 5 тыс. долл. США от двух посредников, которыми оказались
адвокат и физическое лицо.
Как сообщал сотрудники Службы безопасности Украины и детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили на взятке заместителя руководителя прокуратуры Винницкой области.