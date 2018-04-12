Народный депутат, руководитель партии "За життя" Вадим Рабинович раскритиковал Оппозиционный блок за сюжет на "Интере" в поддержку и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, за отставку которой политсила Рабиновича накануне начала бессрочную акцию. Вадим Рабинович: Вылизывать Супрун – это слишком даже для них Фото: Вадим Рабинович / Facebook Политик добавил, что Оппозиционный блок раньше защищал от партии "За життя" экс-главу НБУ Валерию Гонтареву, так как сопредседатели парламентской фракции Юрий Бойко и Сергей Левочкин были заинтересованы в том, чтобы она осталась на посту."Сегодня радостная новость с утра – Оппоблок и его канал "Интер" дружно встали на защиту Супрун от партии "За життя". Целая истерика. Обижают хорошего человека... Они уже защищали от нас Гонтареву (еще бы, ведь банк "Клиринговый дом" Бойко и Левочкина при ней процветал). Но вылизывать Супрун – это слишком даже для них... Надеюсь, избиратели по достоинству оценят это лизоблюдское бл...дство. А мы будем идти от победы к победе. Супрун вы не спасете, как ни напрягайтесь!" – заявил Рабинович. https://www.facebook.com/vadim.rabinovich.39/posts/881893405314024 В эфире программы "Подробности" на телеканале "Интер" накануне вышел сюжет с критикой митинга партии "За життя" против Супрун. Согласно данным на сайте канала, Левочкин является одним из конечных бенефициаров "Интера".11 апреля под Минздравом партия "За життя" начала бессрочную акцию за отставку исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун и отмену медреформы. Рабинович обещает, что акция будет бессрочной и закончится только после ухода главы Минздрава. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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