|Премьер Турции: взаимные угрозы США и России напоминают уличную драку
|12.04.2018 12:57
|
"Важно сделать все для укрепления целостности Сирии и Ирака и отказаться от политики двойных стандартов террористических структур"Анкара выступает против усиления напряженности в отношениях между государствами, обладающими ядерным оружием.
Біналі Йилдирим Фото: vostexpress.org
Об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, комментируя обострение риторики между Москвой и Вашингтоном по ситуации в Сирии, передает Anadolu.
"Постоянные члены Совета безопасности ООН, обладая ядерным арсеналом, несут особую ответственность за ситуацию в мире. В социальной сети Twitter размещают сообщения с взаимными угрозами. Одни заявляют о наличии" разумных ракет ". В ответ звучат утверждения о запас еще" более крутых и продвинутых "систем. Ситуация напоминает уличную драку, ссору задир посреди дня" , - отметил Йылдырым.
От противостояния государств страдает мирное население Сирии, подчеркнул он.
"Регион как никогда нуждается в сотрудничестве и восстановления, а не углубление противоречий. Важно приложить усилия для укрепления целостности Сирии и Ирака и отказаться от политики двойных стандартов террористических структур. Анкара не имеет территориальных претензий к соседним государствам и ожидает такого же отношения к Турции " , - добавил глава турецкого правительства.
Как известно, вчера президент США Дональд Трамп пригрозил России ракетным ударом по территории Сирии.
"Приготовься, Россия, потому что они придут, славные и новые, и" умные "(ракеты). Вы не должны быть партнерами с животными, которые убивают газом, убивают своих людей и наслаждаются этим!", - написал Трамп в Twitter.
Позже спикер МИД РФ Мария Захарова заявила , что "умные ракеты" должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, который несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории (правительство Башара Асада).
Напомним, утром 11 апреля посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Москва оставляет за собой право сбивать ракеты , выпущенные в сторону Сирии.