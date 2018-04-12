"Важно сделать все для укрепления целостности Сирии и Ирака и отказаться от политики двойных стандартов террористических структур"

Об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, комментируя обострение риторики между Москвой и Вашингтоном по ситуации в Сирии, передает Anadolu.

"Постоянные члены Совета безопасности ООН, обладая ядерным арсеналом, несут особую ответственность за ситуацию в мире. В социальной сети Twitter размещают сообщения с взаимными угрозами. Одни заявляют о наличии" разумных ракет ". В ответ звучат утверждения о запас еще" более крутых и продвинутых "систем. Ситуация напоминает уличную драку, ссору задир посреди дня" , - отметил Йылдырым.

От противостояния государств страдает мирное население Сирии, подчеркнул он.

"Регион как никогда нуждается в сотрудничестве и восстановления, а не углубление противоречий. Важно приложить усилия для укрепления целостности Сирии и Ирака и отказаться от политики двойных стандартов террористических структур. Анкара не имеет территориальных претензий к соседним государствам и ожидает такого же отношения к Турции " , - добавил глава турецкого правительства.

Как известно, вчера президент США Дональд Трамп пригрозил России ракетным ударом по территории Сирии.

"Приготовься, Россия, потому что они придут, славные и новые, и" умные "(ракеты). Вы не должны быть партнерами с животными, которые убивают газом, убивают своих людей и наслаждаются этим!", - написал Трамп в Twitter.

Позже спикер МИД РФ Мария Захарова заявила , что "умные ракеты" должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, который несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории (правительство Башара Асада).