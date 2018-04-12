"Никогда не говорил, когда произойдет нападение на Сирию. Может быть очень скоро или не так скоро вообще! В любом случае Соединенные Штаты под моим руководством проделали огромную работу по избавлению региона от ИГИЛ. Где ваше " Спасибо, Америка?”- Заявил сегодня президент США в Твиттер.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не говорил, когда будет нанесен удар по Сирии: это может произойти "либо очень скоро, либо совсем не скоро".

В среду Трамп писал в Twitter, что ракеты, которые Россия готовится сбивать в Сирии, будут "хорошие, новые и "умные".

Со своей стороны министр обороны США Джеймс Мэттис в среду заявил, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии, хотя и отметил, что американские военные готовы "предоставить военные варианты (действий), если они будут уместны, на суждение президента".

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

"Нельзя в такой ситуации впадать в конспирологию, но... Введённые США санкции против "кремлевского списка" были действительно болезненны и эффективны.

И вот во многом благодаря чудесным твитам Трампа (хотя, конечно, есть и сугубо экономические факторы) нефть марки Brent уже выше 72 долл (самая высокая цена с осени 2014), рубль начал отыгрывать утраченные за предыдущие дни позиции, а биржевой индекс РТС с утра вырос на 3.5%.

Если бы я был склонен к конспирологии, поверил бы, что Белый дом филиал Кремля.

P.S. И да, вот это определение Трампом сроков начала операции против Сирии: "может быть, очень скоро", а "может, совсем нескоро" - просто шедевр." - Заявил эксперт-международник Олег Волошин.

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