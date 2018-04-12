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Никогда не говорил, когда произойдет атака на Сирию. Может быть очень скоро или не так скоро вообще! Трамп
12.04.2018 12:58

"Никогда не говорил, когда произойдет нападение на Сирию. Может быть очень скоро или не так скоро вообще! В любом случае Соединенные Штаты под моим руководством проделали огромную работу по избавлению региона от ИГИЛ. Где ваше " Спасибо, Америка?”- Заявил сегодня президент США в Твиттер.

Никогда не говорил, когда произойдет атака на Сирию. Может быть очень скоро или не так скоро вообще! Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что не говорил, когда будет нанесен удар по Сирии: это может произойти "либо очень скоро, либо совсем не скоро".

 

В среду Трамп писал в Twitter, что ракеты, которые Россия готовится сбивать в Сирии, будут "хорошие, новые и "умные".

Со своей стороны министр обороны США Джеймс Мэттис в среду заявил, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии, хотя и отметил, что американские военные готовы "предоставить военные варианты (действий), если они будут уместны, на суждение президента".

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

"Нельзя в такой ситуации впадать в конспирологию, но... Введённые США санкции против "кремлевского списка" были действительно болезненны и эффективны.

И вот во многом благодаря чудесным твитам Трампа (хотя, конечно, есть и сугубо экономические факторы) нефть марки Brent уже выше 72 долл (самая высокая цена с осени 2014), рубль начал отыгрывать утраченные за предыдущие дни позиции, а биржевой индекс РТС с утра вырос на 3.5%.

Если бы я был склонен к конспирологии, поверил бы, что Белый дом филиал Кремля.

P.S. И да, вот это определение Трампом сроков начала операции против Сирии: "может быть, очень скоро", а "может, совсем нескоро" - просто шедевр." - Заявил эксперт-международник Олег Волошин. 

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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