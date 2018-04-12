Возбужденное Генпрокуратурой производство по факту якобы данных экс-прокурором Дмитрием Сусом «ложных показаний» в суде может свидетельствовать о давлении на важного свидетеля и желании покрыть факты реальной коррупции в ГПУ.

Такое мнение высказал политический аналитик Валентин Гайдай.

Политолог напомнил, что официально Суса подозревают в незаконном обогащении. Однако осенью 2017 года он дал скандальное интервью американскому журналисту из The Washington Times, в котором рассказал о заказных делах, политических преследованиях, договоренностях олигархов с руководством Генпрокуратуры, и даже о бывшем замминистра МВД, который приходил на совещания в ГПУ и указывал следователям, какие дела возбуждать, а какие нет.

Речь шла о заказных делах против нардепа Сергея Рыбалки, члена Высшего совета правосудия Павла Гречкивского. Заказчиком якобы выступил совладелец сети «АТБ» Геннадий Буткевич.

«Именно тогда в кулуарах силовых ведомств впервые заговорили о том, что на самом деле и производство против самого Суса может быть фальсифицировано или как минимум спровоцировано его недоброжелателями в ГПУ. По его же словам, Сус отказывался откровенно фабриковать дела и в результате был отстранен от работы», — пишет политолог.

Он также добавил, что заявления Суса стали поводом для целого ряда уголовных производств по факту фальсификации дел в Генпрокуратуре. В марте 2018 Сус уже давал показания в суде, где еще раз в подробностях описал схему фабрикования дел ради давления на конкретных лиц, а Буткевича даже назвал «ліпшим другом» Генпрокурора Юрия Луценко.

«В ГПУ больше не стали это терпеть и разразились сразу по нескольким фронтам. Во-первых, Генпрокуратура возбудила производство по факту дачи «ложных показаний» в суде свидетелем Сусом. Адвокат Игорь Черезов эмоционально откомментировал это событие, назвав такое производство «маразмом». По его мнению, на слушании о своих «ложных показаниях» Сус вполне может выдать еще больше доказательств коррупции в Генпрокуратуре. Во-вторых, военная прокуратура закрыла открытое по показаниям Суса производство о фальсификации дела против Павла Гречкивского. Тем самым опять-таки явно и уверенно подтвердив правдивость слов экс-прокурора», — считает эксперт.

«Двух мнений быть не может: в ГПУ явно испугались ответственности за свои действия. Если бы слова Суса были неправдой – на него бы просто подали в суд на защиту чести и достоинства. А так возбуждение уголовного дела за «неправдивые свидетельства» — не что иное, как давление на важного свидетеля и попытка закрыть ему рот», — считает В. Гайдай.

По его мнению, это только начало истории. «Ведь недавно суд признал потерпевшим в деле о фальсификациях со стороны ГПУ нардепа Сергея Рыбалку. А вот дело по фабрикованию возбуждено уже не Генпрокуратурой, а Национальным антикоррупционным бюро. Сус наверняка будет свидетельствовать и там», — уверен политолог.

Он также добавил, что «потенциал этой истории довольно высокий, а ее продолжение вполне может стоить кресел нескольким чиновникам на самой верхушке властного олимпа».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира