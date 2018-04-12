Известная украинская певица Светлана Лобода получила премию "Лучшая исполнительница" в российском рейтинге "Топ Хит". Об этом певица написала в своем Instagram-аккаунте.

Премия "Топ Хит" объявила результаты за год. LOBODA - Самая популярная исполнительница на радио в 2017 году - 10 треков - 2 299 587 эфиров. LOBODA - Лучшая исполнительница по версии YouTube Russia в 2017 году (95 807 728 просмотров). LOBODA - "Твои глаза", самый ротируемый трек 2017 года (875 612 эфиров)", - отметила Лобода.

Стоит отметить, что певица обошла свою соотечественницу Ани Лорак, а также Ольгу Бузову.

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