Чтобы изменить поведение России, нужно обеспечить максимальный эффект от санкций, заявил президент Украины Петр Порошенко. Порошенко: Путь к победе в этой войне против московского агрессора, непременно, проходит через нашу победу в Украине Фото: president.gov.ua "Я убежден, что ахиллесовой пятой России является именно ее агрессия против Украины. Ни Кремль, ни Путин (президент РФ Владимир Путин. – ), непременно, не ожидали такого результата. Путь к победе в этой войне против московского агрессора, непременно, проходит через нашу победу в Украине", – отметил он.Чтобы изменить поведение России, нужно обеспечить максимальный эффект от санкций, заявил Порошенко."Я подчеркиваю, это вероятно только тогда, когда Европейский союз последует примеру США и весь мир синхронизирует с ними свои санкции, особенно в финансовой сфере", – сказал президент.Он отметил, что дал поручение Кабинету Министров и Совету национальной безопасности и обороны Украины подготовить новые санкции в отношении РФ.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Весной 2014 года, после аннексии Россией Крыма и начала боевых действий на Донбассе, в отношении РФ были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.6 апреля 2018 года Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.На фоне введения американских санкций капитализация российского фондового рынка 9 апреля упала на 820 млрд руб.По данным агентства Bloomberg, 9 апреля совокупное состояние самых богатых россиян уменьшилось на $16 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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