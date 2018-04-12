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Порошенко: "Ахиллесовой пятой" России является именно ее агрессия против Украины
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12.04.2018 13:02
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Чтобы изменить поведение России, нужно обеспечить максимальный
эффект от санкций, заявил президент Украины Петр Порошенко.
Порошенко: Путь к победе в этой войне против московского
агрессора, непременно, проходит через нашу победу в Украине Фото:
president.gov.ua "Я убежден, что ахиллесовой пятой России
является именно ее агрессия против Украины. Ни Кремль, ни
Путин (президент РФ Владимир Путин. – ), непременно,
не ожидали такого результата. Путь к победе в этой войне против
московского агрессора, непременно, проходит через нашу победу в
Украине", – отметил он.Чтобы изменить поведение России, нужно
обеспечить максимальный эффект от санкций, заявил Порошенко."Я
подчеркиваю, это вероятно только тогда, когда Европейский союз
последует примеру США и весь мир синхронизирует с ними свои
санкции, особенно в финансовой сфере", – сказал президент.Он
отметил, что дал поручение Кабинету Министров и Совету национальной
безопасности и обороны Украины подготовить новые санкции в
отношении РФ.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в
апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.Весной 2014 года, после аннексии
Россией Крыма и начала боевых действий на Донбассе,
в отношении РФ были введены экономические санкции Соединенными
Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами. Санкционные
пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.6 апреля 2018
года Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских
бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда
компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие
меры приняты во исполнение закона "О противодействии
противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в
августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.На фоне введения
американских санкций капитализация российского фондового рынка 9
апреля упала на 820 млрд руб.По данным агентства Bloomberg, 9
апреля совокупное состояние самых богатых россиян
уменьшилось на $16 млрд.
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